Jara llama a Kaiser a cumplir con estándares mínimos para la presidencial: “No mentir ni imputar delitos falsos a otras personas”

Luego de haber ganado las primarias oficialistas con 60,16% de los votos, la exministra del Trabajo y candidata presidencial, Jeannette Jara, respondió a los cuestionamientos surgidos desde los abanderados de la derecha por su holgado triunfo.

Respecto del candidato del Partido Libertario, Johannes Kaiser, quien emplazó al Partido Comunista a entregar los supuestos “arsenales que todavía conserva en su poder”, Jara pidió al diputado de la extrema derecha cumplir con “ciertos estándares” mínimos de cara a la elección presidencial.

“La verdad no pensaba comentarlo, pero después me fijé que habló de arsenales de armas, de delitos. Y yo le quiero pedir que sea responsable, porque tenemos aquí un deber con las actuales generaciones, quienes estamos en esta actividad política, de cumplir con ciertos estándares como, por ejemplo, no mentir ni imputar delitos falsos a otras personas”, sostuvo la candidata presidencial del oficialismo.

Asimismo, Jeannette Jara se preguntó: “Realmente, no sé quién le podría creer que yo tengo un arsenal de armas debajo de mi cama, pero parece que voy a tener que salir a aclararlo porque una declaración de esa naturaleza no se puede dejar pasar”.

En cuanto a lo señalado por varios personeros de Chile Vamos respecto a que sería más fácil ganarle a ella la presidencial, Jara indicó que si “hubiera ganado habrían dicho eso, hubiera perdido habrían dicho exactamente lo mismo. Así que lo tomo como parte de la política y lo que tengo que hacer es seguir trabajando”.

Qué pasará con su militancia

Fue durante una entrevista con Chilevisión que a Jeannette Jara se le volvió a consultar sobre si renunciará al PC, luego que la oposición apuntara a un supuesto anticomunismo en el país, el cual, sin embargo, no se vio reflejado en la diferencia del 32% de los votos que la candidata comunista le sacó a Carolina Tohá quien resultó segunda en la primaria.

“A mí, la verdad, no me gustaría, porque no creo que sea necesario para combatir el anticomunismo que yo deje de ser comunista. Es como contradictorio. Pero entiendo la idiosincrasia chilena y veremos”, señaló Jara.

Asimismo, agregó que es solo “la candidata del PC, soy la candidata de la coalición. Entiendo el punto más de fondo, y creo que van a venir días importantes para dar esas conversaciones con calma, pero sin dejar de avanzar. Entiendo la idiosincrasia chilena, pero es como querer combatir una idea negando esa idea”.