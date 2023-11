La belleza atemporal del Morgan Plus Four llega a Chile

Quantum Group presentó oficialmente en Chile el nuevo Morgan Plus Four, modelo que recibió importantes mejoras con el objetivo de incrementar el confort de marcha, la usabilidad y su carácter único.

Los cambios en su interior destacan por ofrecer mayores niveles de refinamiento, más opciones de personalización y una mayor usabilidad en comparación con las generaciones anteriores.

Su reimaginado habitáculo ahora incorpora un nuevo tablero y panel de instrumentos de aluminio, que puede ser especificado en plata mate, negro mate o a juego con el color de la carrocería, con la opción de agregar una designación del modelo en el lado del pasajero del tablero.

A su vez, el tablero cuenta con nuevos instrumentos con ilustraciones actualizadas, cuyo diseño ha sido simplificado y se inspira en relojes de alta gama para exhibir una estética minimalista y ordenada. También se incorporó una nueva pantalla LCD situada frente al conductor, la que tiene mayores dimensiones, una mejor resolución, gráficos renovados e integran una animación mejorada y fondos que varían según el modo de conducción, lo que ayuda a mejorar su usabilidad. Todo esto sin perder el toque minimalista de Morgan, ya que muestra la información estrictamente necesaria, continuando así con la filosofía de la marca que apunta a utilizar la tecnología sólo cuando sea apropiado en sus vehículos.

Morgan

La introducción de una nueva gama de enchapados de marquetería, que se extienden por el vehículo a través de su consola central, refuerza el compromiso de la empresa con la artesanía y la adaptación a la medida. Estos elementos se introdujeron para celebrar los materiales, el diseño y las formas naturales que usualmente se asocian a Morgan y que cuentan con tres alternativas.

Las dos primeras, Spokes In Flight y Kinetic Diamond son una representación abstracta de radios en movimiento, inspirada en las icónicas llantas que han usado los autos Morgan durante décadas, mientras que la tercera opción de enchapado, Engineered, presenta tiras de aluminio entre la madera, lo que indica el habitual uso por parte de la empresa de estos dos materiales.

A esto se suma un riel inferior de madera maciza que coordina con la columna central y está situado debajo del tablero de aluminio. Meticulosamente elaborado a mano por los expertos artesanos de Morgan, este se puede configurar en una variedad de acabados y colores diferentes. Debajo de este se encuentra una guantera, una característica introducida por primera vez en un modelo Plus, la que está tapizada en cuero a juego y alberga dos puertos USB en su interior.

Asimismo, se añadió una nueva opción de acabado interior, tejido bicolor, que contrasta en los asientos y los paneles de las puertas, ofrece una mezcla de texturas y ha sido diseñado específicamente para los últimos modelos Plus. El cuero granulado negro y la tela negra se incluyen de serie, con otros seis colores y granos de cuero disponibles como opción. La tela está tejida con lana peinada utilizando finos hilos de marga y se combina con cuero complementario, lo que garantiza que el cuero se use con moderación, para celebrarlo como un material fino.

Morgan

Sonido premium

Continuando con su filosofía de combinar métodos de fabricación artesanal con la última tecnología, Morgan se asoció con Sennheiser para ofrecer un sistema de audio revolucionario en sus nuevos modelos Plus. Con más de 75 años de experiencia en audio y música, la experiencia de Sennheiser no tiene paralelo.

La nueva experiencia de sonido de la solución Sennheiser es fiel a su reputación premium y supera cualquier oferta anterior, entregando un sonido envolvente con un escenario sonoro único que lleva la fidelidad del audio a su nivel más alto.

Mejoras dinámicas

Pero no sólo se añadieron mejoras estéticas al nuevo Morgan Plus Four, ya que también se introdujeron una serie de optimizaciones dinámicas encabezadas por el Control Electrónico de Estabilidad (ESC) -que ha sido adaptado a cada modelo y variante de caja de cambios y permite cambiar entre niveles de asistencia según el modo de conducción- y por un sistema de frenos completamente nuevo, desarrollado en conjunto con Continental y AP Racing.

Morgan

Además del Control de Estabilidad, Morgan desarrolló calibraciones de caja de cambios personalizadas en colaboración con BMW para la variante automática del Plus Four. Estas calibraciones se integran más profundamente en el vehículo y adaptan el cambio de marchas en función de la presión de los frenos y el ángulo de dirección dependiendo de si está en modo “normal”, “Sport” o “Sport+”.

A esto se suma la incorporación de airbags de serie, reforzando el compromiso de Morgan con desarrollar y evolucionar continuamente sus productos. Lo que representa un importante proyecto de ingeniería y supera los requisitos de homologación del vehículo.

En cuanto al apartado mecánico, el nuevo Morgan Plus Four llegó equipado con un motor turbo de cuatro cilindros y dos litros fabricado por BMW. Propulsor que entrega 250 hp y 400 Nm de torque y que va asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Configuración que le permite alcanzar los 100 km/h en apenas 4,8 segundos.

El renovado Morgan Plus Four ya está disponible a pedido en Quantum Group.