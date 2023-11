TEST DRIVE

¿Porqué estos alemanes tienen nombres tan largos? Porque son unos príncipes, todo integrante de la realeza quizá de varios nombres, obvio. Por ejemplo yo me llamo María de los Angeles Claudia Andrea, ¿ Qué tal?

No es fácil retener el nombre completo de este BMW, pero es imposible olvidar la increíble sensación de manejarlo, la rapidez, agarre, seguridad, materialidad maravillosa, un equipamiento estupendo y tantísimo más.

BMW X5

Manejé este ejemplar Mild Hybrid de 48V con motor diésel de 6 cilindros, Twin Power 3.0, con una potencia de 298 hp y 670 nm. Con una transmisión automática y deportiva de 8 velocidades y además con levas al volante.

Que con 2.993 kilos y casi 5 metros de largo me regaló una aceleración de 0 a 100 en 6,5 segundos, una maravilla. Lo manejé por una semana y en color gris sólido, color bien de moda hoy entre las marcas. A mi en lo particular me gustan mucho estos colores sólidos. Y este X5 combinaba el interior con un color Camel estupendo, diferente al típico negro que se vende en este país. Y por si fuera poco llantas bitono perfecta combinación para un diseño estupendo.

Con múltiples asistencia a la conducción, sensores, cámaras y un sin fin de maravillas que hicieron de mi experiencia una total agrado.

Dentro de mis preferidos esta la apertura sin manos del portalón, soñado vienes cargada y pasas el pie por debajo y SAS se abre. Y además tiene apertura dividida, hacia arriba y hacia abajo. Y la cortina de seguridad se abre automáticamente también. Es un robot

El asiento y volante con sus posiciones se ajustan automáticamente al subirme, un encanto este alemán, es lo más inteligente que hay.

La conectividad estupenda, súper rápida con mi Android y por supuesto que inalámbrica igual que el cargador. La música suena estupendamente gracias a sus 10 parlantes y un sistema de ajuste de sonido dependiendo del aire acondicionado y la velocidad.

por ejemplo vas manejando con aire, te suena el celu se conecta y se baja la intensidad del aire, un caballerazo, como ven bien puesto su largo nombre. Es todo un príncipe.

Como siempre los BMW pueden equiparlos y personalizarlos a su antojo, por lo que los valores que les comparto son los de piso considerando el gran equipamiento que trae

Esta maravilla la puedes encontrar desde $85.990.000 y lo puedes reservar online por $1.000.000