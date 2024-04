• La sexta generación presenta un diseño hatchback de cinco puertas más deportivo, un chasis un diez por ciento más rígido y un rendimiento mejorado.

• Pantalla de Infoentretenimiento 11,6″ disponible por primera vez en el modelo.

• Tecnología mejorada de asistencia al conductor EyeSight® de serie

• Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico disponibles en versiones Dynamic y Touring.

Subaru Chile presenta como Premier Regional, All New Impreza con un diseño completamente nuevo, rendimiento mejorado, nuevas características en seguridad y tecnología multimedia actualizada.

Historia

El modelo Impreza debutó hace 30 años como alternativa para los clientes más jóvenes de la marca que buscaban en Subaru, un auto seguro, confiable y de diseño único. Un sedán deportivo y diferente, un pionero en el segmento de los automóviles medianos, único en aquel momento que ofrecía tracción total. Además, fue la base para el legendario Subaru WRX, el deportivo de alto performance campeón de rally mundial en los años noventa.

Esta nueva versión de Impreza recibe una nueva apariencia deportiva y equipa de serie la última generación de tecnología de asistencia al conductor EyeSight, SAWD, ocho airbags, llantas de aleación, entre otros elementos para un mayor confort durante los viajes en ciudad y carretera.

Performance y Maniobrabilidad

All New Impreza ha sido diseñado bajo el concepto de versatilidad y deportividad para quienes presentan un estilo de vida activo. El sistema Symmetrical All Wheel Drive ha sido perfeccionado y es estándar en todas las versiones, ofrece un tiempo de respuesta más rápido, conducción más ágil y mejor rendimiento en curvas. La Vectorización Activa de Torque (ATV), estándar en las tres versiones de All New Impreza, mejora aún más el desempeño del sistema de tracción total.

El motor Subaru Boxer de inyección directa de cuatro cilindros y 2.0 litros produce 152 hp y 196 KW/Nw de Torque a 4.000 revoluciones, está conectado a una caja CVT Lineartronic para mejor rendimiento en trayectos cortos o más extensos.

También, cuenta con dirección asistida electrónica de doble piñón heredada de la quinta generación de WRX, que ofrece una sensación de dirección más directa y natural y una mayor capacidad de respuesta. Llantas de 17″ para las versiones CVT y Dynamic y 18″ para la opción Touring o tope de línea.

New Impreza

Nuevo diseño y SGP acutalizada

Impreza fue el primer modelo de Subaru que se montó sobre la exitosa Plataforma Global Subaru (SGP), optimizada para esta sexta generación al agregarle una mayor rigidez torsional, gracias a la construcción del marco interior con adhesivo estructural adicional que le permitió a la marca, reducir el peso y las vibraciones para entregar una conducción más suave y un habitáculo más silencioso.

El diseño interior está construido para una interacción segura con los ocupantes. El diseño del asiento delantero con mayor apoyo aumenta la comodidad general y minimiza la fatiga. Un esfuerzo centrado en reducir los sonidos dentro de rangos de frecuencia particulares da como resultado una cabina más silenciosa y cómoda. El diseño interior moderno y limpio presenta una pantalla de información central prominente con controles altamente visuales, así como un amplio espacio para la cabeza y las piernas y espacio de almacenamiento.

Seguridad y confianza total

All New Impreza cuenta con tecnología de asistencia a la conducción Subaru EyeSight de cuarta generación, con un funcionamiento más suave, rápido y reconociendo una mayor variedad de emergencias en la ruta. Estas mejoras se deben a un campo de visión más amplio, un software de control actualizado y la incorporación de un servofreno eléctrico. Subaru EyeSight tiene la capacidad de identificar antes en intersecciones, bicicletas y peatones alertando cuando es necesario al conductor y aplicando los frenos para evitar accidentes.

La Dirección Automática de Emergencia solo se encuentra disponible en los modelos equipados con Monitor de Punto Ciego con Asistencia de Cambio de Carril y Alerta de Tráfico Trasero Cruzado. Esta moderna asistencia a la conducción ayuda al conductor con el control de la dirección del automóvil para evitar un accidente a velocidades inferiores a 80 km/hr.

Asimismo, cuenta con una alerta sonora en el tablero principal diseñado para ayudar a evitar que niños y/o mascotas queden atrapados en el asiento trasero, recordando al conductor para que revise las plazas traseras antes de salir del automóvil.

A lo largo de sus 30 años de historia, Impreza ha recibido premios de seguridad de organizaciones en Estados Unidos, incluido el “Institute for Highway Safety (IIHS)” y la “National Highway Traffic Safety Administration”. Este año All new Impreza fue reconocido como “Top Safety Pick +” bajo un criterio aún más estricto, galardón que recibe por 17° años consecutivos y que convierte a Subaru en la marca con más reconocimientos a la fecha en la industria, desde 2013.

Comodidad y conveniencia

Todas las versiones los niveles de equipamiento cuentan con seguros eléctricos en las puertas, ventanas y espejos laterales; iluminación de bienvenida; Acceso remoto sin llave; Sistema de Monitoreo de Presión de Neumáticos con Pantalla de Rueda Individual; y asientos traseros abatibles 60/40. El nivel de equipamiento RS tiene un asiento del conductor delantero eléctrico de 10 posiciones disponible con soporte lumbar.

El sistema de control de clima del vehículo se actualizó para centrarse en los asientos ocupados (en lugar de en toda la cabina) para mejorar la comodidad y la economía de combustible. El control de calefacción/refrigeración de zona dual es estándar en toda la línea de modelos, acceso sin llave con botón de arranque y luces antiniebla.

New Impreza

Tecnología para vehículos Subaru

La pantalla táctil full HD de 11,6″ también funciona como una pantalla de información central con integración de medidor combinado y controles en pantalla para funciones de audio, clima y automóvil. Las características adicionales incluyen teléfono manos libres Bluetooth® y conectividad de transmisión de audio; estéreo AM/FM; cámara de visión trasera; HD Radio y actualizaciones inalámbricas.

MOTOR Horizontalmente opuesto, a gasolina, 4 tiempos y 4 cilindros DOHC 16 válvulas

Diámetro & carrera (mm) 84,0 x 90,0

Cilindrada (cc) 1.995

Torque máximo Nm / rpm 196 (20,0) / 4.000

Sistema de inyección directa de combustible

3 versiones con valores entre $22.990.000 y $ 27.490.000