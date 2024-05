TATTERSALL AUTOMOTRIZ EN MOTORFEST

Tattersall Automotriz, una empresa perteneciente a Grupo Tattersall, está siendo parte del evento que congrega a miles de fanáticos del mundo motor y reúne a cientos de marcas junto a deportistas nacionales e internacionales, mostrando exhibiciones de primer nivel y actividades en vivo. Es por ello, que el grupo automotor ha decidido presentar en el evento, la nueva versión automática de su camioneta ZX Auto Grandlion, la primera full size pick up de origen asiático en Chile; y dos nuevos modelos de Lifan Motos que en los próximos meses arribarán al mercado nacional: π 300 y KPT 400.

Santiago, Mayo de 2024.- Del 3 al 5 de mayo en Espacio Riesco, se está viviendo una nueva edición de una de las fiestas tuercas más importantes de Chile: Motorfest Zero 300, la que en su edición 2024, cuenta nuevamente con la participación de Tattersall Automotriz junto a sus marcas ZX Auto y Lifan Motos, las que cuentan con stands dónde el público no sólo puede encontrar modelos en exhibición, sino que diversas acciones y actividades, pero donde las grandes novedades son el estreno de la nueva camioneta ZX Auto Grandlion con caja automática de 8 marchas, 4 airbags, y asientos eléctricos, entre sus principales equipamientos; y la tremenda sorpresa por parte de Lifan Motos de la exhibición en adelantado de dos nuevos increíbles modelos de turismo, la π 300 y KPT 400, que en los próximos meses ingresarán al mercado, con lo cual la marca da un importante salto en su line up de modelos, llegando a una nueva cilindrada donde antes no tenía opciones disponibles, ya que la marca sólo contaba con motocicletas hasta los 250 cc en su oferta de productos.

TATTERSALL (Cristian Lagos)

“Para nosotros ya es segundo año consecutivo que participamos en este evento. Vimos el entusiasmo y la gran cantidad de personas que participa y viene, y por lo mismo aparte de las actividades, quisimos presentar la nueva versión automática de nuestro modelo ZX Auto Grandlion, y también mostrar dos nuevos modelos de turismo de Lifan Motos, que estarán disponibles en los próximos meses en el mercado, así que quisimos estar presentes de gran forma en este evento”, afirmó Felipe Medina, Gerente General Tattersall Automotriz.

Además de los modelos en exhibición, hoy sábado 4 de mayo en el stand de ZX Auto, estará presente el embajador de la marca, el deportista y piloto chileno Tomás de Gavardo, desde las 12:30 hasta las 18:30 horas firmando pósters y compartiendo con los fanáticos. Finalmente, en la pista de pruebas se realizará un test drive desde las 16:00 hasta las 17:00 horas de la nueva ZX Auto Grandlion AT, para todos quieran probar y conocer la nueva versión con caja automática de 8 marchas de la primera camioneta Full Size Pick Up de origen asiático que existe en Chile, y ver en persona todos los elementos extras que incorpora la nueva versión, como diversas incorporaciones en temas de seguridad y confort.