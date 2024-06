El ícono de Ford llega al país:

Hablar del prestigio, trayectoria y legado de Ford, es hablar de Ford Bronco. Con una historia de 58 años, este SUV off-road se ha posicionado como un ícono a nivel mundial y local como un símbolo de la libertad, aventura y desafíos off-road.

Ahora, los fanáticos de la marca y el modelo tendrán la posibilidad de abrir un nuevo capítulo en la historia al ser testigos del lanzamiento oficial en Chile de la nueva generación de Ford Bronco, que se estrena con un alto equipamiento interior y exterior, una potente motorización y la más alta tecnología y asistencia todoterreno.

Este ícono de la aventura llega a potenciar la estrategia de renovación y ampliación de la marca, que ha convertido a Ford en el especialista en SUV´s, pick ups, y vehículos comerciales, y que hoy le permite ser una de las 10 marcas más comercializadas del país.

“En una única versión, Bronco se posiciona como un modelo que marca nuestra historia y que vendrá a fortalecer nuestro posicionamiento en el segmento. Pero más aún, su llegada es uno de los principales hitos de los 100 años de Ford en Chile, y nos permite continuar con una historia que nos llena de orgullo”, señaló Amaury Teisseire, Brand Manager de Ford Chile.

FORD BRONCO

Un legado que despierta emociones

Bajo el capó, Ford Bronco Wildtrak esconde un corazón potente y emocionante: un motor 2.7L EcoBoost V6 que entrega una impresionante potencia de 334 CV y un torque de 562 Nm. Pero la verdadera emoción comienza cuando te sumerges en la naturaleza, desafiando los límites con el exclusivo Sasquatch Package, que lleva las capacidades off-road a otro nivel con su sistema 4x4 automático, amortiguadores HOSS 3.0 FOX™”, bloqueo diferencial delantero y trasero, y llantas Beadlock ready con neumáticos mud-terrain de 35″.

A su destacada capacidad off-road, el diseño de Bronco está cimentado en su herencia todoterreno, con una moderna interpretación de sus clásicas proporciones. De esta manera, el modelo suma características de diseño inteligente como las puertas sin marco desmontables, que pueden guardarse en el interior del vehículo, o el techo fácilmente desmontable, maximizando así el contacto con la naturaleza. Además, la transmisión automática de 10 velocidades y el sistema de tracción 4x4 avanzado con interacción automática bajo demanda, aseguran un rendimiento suave y eficiente en cualquier terreno.

Bronco presenta, además, modos de conducción G.O.A.T. (Goes Over Any Terrain) que ofrece los modos de manejo estándar Normal, Eco, Deportivo, Resbaladizo y Arena; complementándose con las opciones Lodo/Surcos y Baja; sistema de arranque remoto, sistema de control de presión de neumáticos, entre otros, asegurando una experiencia de conducción sin igual.

FORD BRONCO

Con el Trail Toolbox, que incluye Ford Trail Control, Trail Turn Assist y Trail 1-Pedal Drive, Bronco está preparado para enfrentar cualquier desafío que se presente en el camino, ya que este sistema proporciona a los conductores una serie de herramientas avanzadas para mejorar la capacidad todoterreno del vehículo, brindando mayor control, seguridad y confianza al enfrentar una variedad de condiciones de manejo fuera de la carretera.

Más Bronco, más aventura

A lo largo de la historia, Ford Bronco se ha convertido en un sinónimo de aventuras y off-road, conquistando a miles de fanáticos tanto en el mundo como en Chile. En su nueva generación, los elementos más destacados son sus amplios 1.008 litros de capacidad en el maletero, su gran espacio interior con cuatro puertas y un tanque de combustible de 79 litros.

Bronco, como todo SUV de Ford, tiene la más alta tecnología en materia de confort, conectividad y asistencias a la conducción.

FORD BRONCO

Los componentes interiores están diseñados para un día en caminos agrestes, empleando puntos de contacto de goma, y superficies que son fáciles de lavar. Dentro de algunas características de Bronco, destacan la pantalla multimedia central de 12 pulgadas, asientos tapizados en cuero con ajuste eléctrico, climatizador automático bizona, y la tecnología SYNC4. Sumado a ello, sus asientos y volante calefaccionados, sistema de sonido premium B&O con 10 parlantes, y conectividad Android Auto / Apple CarPlay inalámbrica, completan la experiencia interior para despertar tus sentidos y avivar tu espíritu aventurero. A ello, se suman entrada sin llave, base de carga de celular inalámbrica, navegación GPS, y tecnología Start-Stop.

Seguridad integral

Bronco es un aventurero per se, pero la seguridad es primordial en este SUV. De esta forma, cuenta con el Sistema de seguridad personal y Co-Pilot 360, airbags frontales y laterales, cortina lateral Safety Canopy, cámara 360, control de estabilidad (ESC), y tecnologías de asistencia precolisión y detección de punto ciego.

“Ford invita a todos a disfrutar de la vida outdoor y descubrir una nueva era de emociones al volante, donde la naturaleza y el asfalto se encuentran en perfecta armonía. Love Bronco está listo para desafiar terrenos y conquistar corazones, representando el siguiente nivel de aventura en cada rincón de Chile”, puntualizó el ejecutivo.

En conclusión, Ford Bronco llega a Chile como el ícono de la aventura y la excelencia todoterreno. Con un estilo inconfundible y una gama completa de tecnologías avanzadas, este potente SUV redefine las expectativas de los amantes de la conducción audaz y ese legado inquebrantable de Bronco se refleja tanto en su diseño como en sus incomparables capacidades que han cautivado a los aventureros durante sus seis generaciones, creando una marca legendaria y un estrecho vínculo que va desde clubes de entusiastas y comunidades fanáticas, hasta apariciones en más de 1200 películas y 200 canciones.