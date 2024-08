Todo lo que hay que saber del nuevo EV5, el tercer modelo eléctrico que Kia presenta en Chile

La marca surcoreana Kia ya había mostrado su hambre por conquistar el mercado de los vehículos eléctricos con el lanzamiento en nuestro mercado de los EV6 y EV9, este último el primer modelo 100% eléctrico de tres filas de asientos. Y ahora, introduce el EV5, un SUV de tamaño medio que destaca por su diseño y tecnología.

Según explican en la marca, el modelo está dirigido a las familias millennials que buscan una movilidad más sostenible, de modo que el Kia EV5 se convierte en una opción más accesible dentro de la gama eléctrica de la marca y que aceptan una puesta en escena bastante audaz en lo estético.

Kia EV5 (JULiOP)

Filosofía de “opuestos unidos”

“Con el lanzamiento del Kia EV5, un vehículo 100% eléctrico, reafirmamos nuestro compromiso con la electrificación de nuestra línea de vehículos. Este modelo no solo refleja nuestro avance en tecnología de última generación, sino que también se destaca por su diseño innovador y soluciones tecnológicas de primer nivel. En Kia Chile, no solo ofrecemos soluciones de movilidad eléctrica; estamos entregando un nuevo estándar de valor para nuestros clientes. La electrificación no es solo una tendencia, es nuestra responsabilidad, y con el lanzamiento del EV5, marcamos un nuevo hito en el mercado chileno”, expresó Máximo Morel, gerente general de Kia Chile.

Los modelos eléctricos de Kia ofrecidos en Chile comparten la plataforma E-GMP, que optimiza los componentes eléctricos para un mejor rendimiento y autonomía. Además, estos modelos fueron concebidos siguiendo la filosofía de diseño Opposites United u “opuestos unidos, que supone combinar elementos de vanguardia tecnológica con componentes y materiales sostenibles.

Kia EV5 (JULiOP)

Diseño futurista y tamaño adecuado

El Kia EV5 tiene un diseño bastante audaz, con una carrocería sólida y poderosa, con superficies suaves que invitan a la creatividad. Como el EV9, la carrocería luce muy cúbica y con mucha personalidad.

El frente ancho y el robusto capó ofrecen una apariencia limpia, destacando la característica parrilla “nariz de tigre”, clásica de Kia. El EV5 también incorpora un innovador patrón de iluminación “tridimensional” con luces de circulación diurna (DRL) y formas dinámicas en sus luces con ledes.

En la parte trasera, un alerón extendido mejora la eficiencia aerodinámica y enfatiza el diseño futurista del EV5, complementado por ledes transversales que refuerzan la esencia de los modelos eléctricos de Kia.

El Kia EV5 tiene unas dimensiones de 4.615 mm de largo, 1.875 mm de ancho, 1.715 mm de alto y 2.750 mm de distancia entre ejes, ofreciendo un espacioso habitáculo para cinco pasajeros. El maletero cuenta con una capacidad de 513 litros, mientras que el maletero delantero, conocido como Frunk, ofrece 67 litros adicionales. Las llantas de aleación de 18″ o 19″, según la versión, presentan un diseño aerodinámico. El techo solar y las manillas exteriores ocultas con apertura automática son opcionales.

Interior inspirado en una nueva era

El interior del Kia EV5 ha sido diseñado pensando en el uso diario de las familias millennials. Claramente está basado en las ideas vistas en el EV9, con un habitáculo tipo salón con un espacio dotado de múltiples compartimentos útiles para mejorar la vida a bordo.

La interacción fluida con los ocupantes es una característica clave del interior, destacando el sistema Connected Car Navigation & Cockpit (ccNC), que integra todos los controles del vehículo y contribuye al estilo minimalista del modelo.

El EV5 cuenta con una pantalla panorámica envolvente 100% digital, compuesta por dos monitores LCD de 12,3″ y una pantalla táctil LCD de 5,3″ para el control de la climatización dual. Además, ofrece Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, Bluetooth con reconocimiento de voz, múltiples puertos USB y un cargador inalámbrico para celulares. Según la versión, también se pueden agregar asientos con tapicería de eco cuero, asientos delanteros ventilados y calefaccionados, retrovisor electrocromático, luces ambientales, volante calefaccionado, puerta trasera inteligente, entre otros elementos de confort.

Kia EV5

Equipamiento de seguridad

El Kia EV5 está equipado con una panoplia consistente de tecnologías enfocadas en la seguridad de los ocupantes y los peatones. Incluye seis airbags, sensores de proximidad delanteros y traseros, cámara de retroceso, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de partida en pendiente, monitor de presión de neumáticos, entre otros.

Dependiendo de la versión, también se pueden incluir asistentes de intervención de punto ciego, control de tracción avanzado, cámara de estacionamiento 360° con visión 3D, y asistente de colisión en reversa.

Kia EV5

Motor Eléctrico

El Kia EV5 está dotado con motores eléctricos sincrónicos. La versión Light con tracción 2WD genera 215 caballos de fuerza, mientras que la versión Wave con tracción AWD aumenta la potencia a 308 caballos de fuerza gracias a la adición de un segundo motor. Además, las baterías de alto voltaje ofrecen una gran autonomía de hasta 537 kilómetros.

El EV5 también incluye tecnología como el pedal inteligente i-Pedal y el sistema de Regeneración Inteligente 2.0, que optimizan la capacidad de la batería y su autonomía. Además, la versión tope de línea Wave cuenta con sistema de carga bidireccional V2L/V2V, que permite utilizar la batería para cargar otros dispositivos o vehículos; o bien, para suministrar energía a cualquier dispositivo. De hecho, en el evento de presentación un EV6 alimentaba con su batería a los aparatos del DJ que amenizaba el evento con su música, mientras un EV9 cumplía la noble misión de darle energía al bar.

Precios y garantías

El Kia EV5 está disponible en dos versiones, cada una con un bono de $2.000.000, dejando los precios finales de la siguiente manera:

- Kia EV5 EV LIGHT 64,2KWH: $39.990.000

- Kia EV5 EV WAVE 88,1KWH AWD: $49.990.000

Ambas versiones incluyen una garantía general de 5 años o 100.000 km, y una garantía de batería de 8 años o 160.000 km. Las mantenciones están programadas cada 15.000 km, con una primera revisión a los 5.000 km para garantizar el óptimo estado del vehículo.