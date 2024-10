Geely relanza su marca en Chile: Nuevos modelos y expansión en el mercado automotriz

Geely, el reconocido fabricante de automóviles chino, está listo para iniciar una nueva etapa en Chile con el relanzamiento de su marca. Con la instalación de su oficina comercial en el país, el gigante automotriz busca consolidar su presencia en el mercado automotriz chileno y expandir su influencia en América Latina. Este relanzamiento, que está programado para finales de 2024, coincide con la fase de expansión global del Grupo Geely, el cuarto conglomerado automotor más grande de China, propietario de marcas como Volvo, Lotus, Polestar y Lynk&Co, además de ser accionista mayoritario de Daimler AG.

Geely

Geely Chile: Relanzamiento y expansión en 2024

De acuerdo a lo informado por la marca, el evento de relanzamiento no solo mostrará la línea actual de vehículos de Geely, sino que también introducirá una nueva generación de modelos, alineados con su lema global, “See the World in Full”. Con esta renovada identidad, Geely pretende posicionarse como una marca automovilística global.

Geely Motor: Innovación y tecnología en el mercado automotriz chileno

Fernando Funes, Country Sales Manager de Geely Motor Chile, explicó la importancia de este relanzamiento: “Dentro de los planes de Geely Chile está la expansión hacia nuevos segmentos del mercado, sumando modelos innovadores y tecnologías de vanguardia que aporten alto valor a nuestros clientes”. La estrategia de Geely incluye una oferta variada de modelos que pronto estarán disponibles en Chile.

Compromiso de Geely con los clientes chilenos

Para garantizar una transición sin inconvenientes, Geely ha asegurado que sus actuales servicios de mantenimiento se mantendrán hasta diciembre de 2024, brindando a los clientes confianza y tranquilidad durante el proceso de relanzamiento. El compromiso de Geely con el mercado chileno y con sus clientes refleja su enfoque en la satisfacción del consumidor y en la creación de relaciones duraderas. Además, la marca está introduciendo nuevas asociaciones y colaboraciones en el país.

Geely Auto Group: Expansión global e innovación tecnológica

Fundado en 1997, Geely Auto Group es parte del Zhejiang Geely Holding Group (ZGH), con sede en Hangzhou, China. El conglomerado automotor gestiona marcas reconocidas como Volvo y Lotus, y ha establecido una presencia global con fábricas y centros de investigación en varios países, incluyendo Suecia, Reino Unido y Alemania. En 2023, Geely vendió más de 1,68 millones de unidades a nivel mundial, con un crecimiento del 48,3% en la venta de vehículos nuevos y un aumento del 38% en exportaciones.

El relanzamiento de Geely en Chile promete ser un hito clave en su estrategia de expansión en Latinoamérica, donde la marca busca posicionarse como un actor importante en el mercado automotriz.