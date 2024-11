Volvo EX30: Innovación y diseño escandinavo en el nuevo SUV eléctrico

Una de las gracias del proceso de electrificación de las gamas de autos de marcas “históricas”, es que por fin pueden romper con su tradición estética y aventurarse en los terrenos desconocidos de la innovación técnica y estética. Es cosa de mirar por fuera y por dentro a este muy eléctrico y nuevo Volvo EX30.

Sobre todo, las marcas prémium suelen estar atadas a un estilo que solo ha ido modificándose a pequeños pasos a lo largo de la historia, pero la necesidad perentoria de desarrollar modelos eléctricos les permite hacer aquello a lo que posiblemente no se habrían atrevido sin esa obligación.

Volvo EX30

Un diseño exterior propio de un SUV eléctrico de última generación

Por fuera, este Volvo EX30 no es precisamente revolucionario, que eso hay que dejárselo a las más nuevas marcas chinas; sin embargo, tiene marcas diferenciadoras respecto a los modelos que le preceden, que muestran un camino nuevo en lo estético: La ausencia de una parrilla frontal, las superficies suavizadas por el viento, las llantas que maximizan la aerodinámica y el enfriamiento de los frenos. Todo eso combinado con lo tradicional de Volvo, como los focos delanteros con el “martillo de Thor” y el símbolo del hierro en la nomenclatura química sueca muy destacado en la proa.

También están las proporciones de la carrocería, más bien clásicas en Volvo, y la parte trasera, definitivamente innovadora, al mismo tiempo que simple dentro de lo bien lograda. Tiene una longitud de 4.233 mm, una altura de 1.550 mm, un ancho de 1.838 mm y una distancia entre ejes que alcanza los 2.650 mm.

Volvo EX30

Las cosas locas del interior del Volvo EX30

Las cosas comienzan a volverse un poco locas cuando se entra al Volvo EX30. El acceso mismo es peculiar, ya que el auto se abre con una tarjeta (como de crédito), que hay que apoyar en un punto designado en el pilar B del lado del conductor y en ninguna otra parte. O sea, no se puede acceder por el lado del copiloto ya que ahí no hay punto designado. Nos cuentan que hay un modo de acceso manos libres, pero este ejemplar, que es un EX30 Plus, no lo tenía.

Ya en el interior, se ve que los muchachos de Volvo tiraron toda la carne de la imaginación a la parrilla. Se prescinde totalmente del módulo de instrumentos frente al conductor, para concentrar todos los datos de viaje y entretención en una pantalla central tipo tablet, de 12,3″. El resto es un panel frontal muy austero, con una guantera central y texturas finas bien trabajadas, con ese toque de elegante simpleza escandinava que a Volvo le gusta promocionar.

Volvo EX30

Detalles interiores prácticos e innovadores

Entre los asientos delanteros hay un apoyabrazos que esconde un compartimiento extensible para llevar dos botellas y, bajo este, otro con tapa para guardar objetos más pequeños. El apoyabrazos contiene los alzavidrios; solo dos botones que sirven para elevar las cuatro ventanillas usando un switch para cambiar de las delanteras a las traseras. Eso sí, los pasajeros que vayan atrás tienen sus propios botones para este menester.

El maletero es de 318 litros, pero hay otro bajo el capó que agrega capacidad de almacenamiento adicional.

Volvo EX30

Peculiaridades y ceremonias del Volvo EX30

Otra peculiaridad. Para encender el EX30 hay que apoyar la tarjeta de acceso en el cargador inalámbrico de celulares y mover la palanca de cambios a la posición D. Ahí aparece en la pantalla un pequeño (muy pequeño) mensaje “ready” y estamos listos para la marcha. No parece la manera más pragmática de echar a andar un auto, pero bueno, que es un eléctrico y vamos experimentando cosas nuevas. Por cierto, solo luego de esa maniobra es posible apoyar el celular para que cargue.

Una vez hecha la ceremonia de puesta en marcha hay que conectar del celular, cosa que necesita otra ceremonia. Esta incluye compartirle internet al auto para operar con aplicaciones como Google Maps (con la que opera de manera nativa, aunque de nuevo parece que es un tema con esta unidad en particular).

Volvo EX30

Potencia, pesos y rendimientos

Este Volvo EX30 tiene una batería de iones de litio de 69 kWh, mientras que su motor eléctrico puede generar hasta 272 hp y un torque de 343 Nm. Gracias a eso, una vez puestas las manos en el volante oblongo, las cosas van realmente bien.

Este Volvo empuja fuerte y sostenido y la calidad de rodadura resulta espectacular para un vehículo de su tamaño y peso (buscamos por ahí y resulta que esta versión va por los 1.850 kilos). Obviamente es muy silencioso por ser eléctrico, pero tampoco hay nada de ruido de rodadura o de viento restregándose por la carrocería o los espejos. Eso, unido a su comportamiento estable en la carretera, hace del EX30 un SUV que destaca sobremanera por su suavidad conduciendo.

Al tener un centro de gravedad bajo gracias al peso y a la ubicación inferior de las baterías, incluso estando la carrocería sobreelevada, la estabilidad es máxima. Además, gracias a este hecho no le hace falta una suspensión demasiado firme para evitar el balanceo en el paso por curva o en los cambios de apoyo, lo que le permite filtrar mejor cualquier irregularidad que pise en su camino.

Volvo EX30

Lo que se extraña y lo que hay que aplaudir en este crossover

Se echa de menos, eso sí, una instrumentación con botones, teclas o palancas. Para activar los limpiaparabrisas automáticos, por ejemplo, hay que presionar no menos de cuatro íconos en la pantalla. Demasiados para hacerlos en movimiento, aun cuando ya se conozcan los menús.

Un ¡bravo! por los espejos exteriores sin marco, pues desde dentro se vean más finos y cuidados. Y otro ¡bravo! por el sistema de audio Harman Kardon, que suena maravillosamente.

La dirección se centra en el confort, al igual que el resto de las características del auto, y en poder maniobrar cómodamente en ciudad. Aun así, de correr, pues corre. Como un demonio. También se puede activar la conducción con un solo pedal, el del acelerador, de tal forma que cuando se suelta, el auto vaya frenando gracias a la retención. Al principio resulta extraño, pero no es difícil acostumbrarse.