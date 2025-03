Pioneras y líderes en la industria automotriz: Mujeres que transformaron el sector.

Große Ehrung im Kleinformat: Sonderpostwertzeichen zum 175. Geburtstag von Bertha Benz Great honour in a small format: Special postage stamp for the 175th birthday of Bertha Benz

Bertha Benz (3. Mai 1849 bis 5. Mai 1944). Foto aus dem Jahr 1870. (Fotosignatur der Mercedes-Benz Classic Archive: 30969) Bertha Benz (3 May 1849 to 5 May 1944). Photo from 1870. (Photo index number in the Mercedes-Benz Classic Archive: 30969)

(Mercedes-Benz AG - Mercedes-Benz/Mercedes-Benz AG)