Probamos los Lynk & Co 01 y 02: así funcionan el híbrido enchufable y el eléctrico que llegarán a Chile

Lynk & Co no es solo “otra marca china”. Es el fruto de una alianza estratégica entre Volvo y Geely, con el respaldo tecnológico de ambas. Su misión no es llenar las calles de vehículos, sino ofrecer una alternativa flexible de movilidad. Ya sea por leasing, suscripción o compra directa, la propuesta apunta a usuarios conectados y exigentes. Y ahora, con el SUV híbrido enchufable Lynk & Co 01 y el eléctrico puro Lynk & Co 02, la marca quiere consolidar su presencia en Europa y más allá... incluyendo Chile.

Desde Madrid hasta Segovia: una prueba con historia

La toma de contacto con los Lynk & Co 01 y 02 se realizó en España, con un recorrido que unió el centro de Madrid con la ciudad de Segovia, a unos 90 kilómetros al noroeste. La ruta, que mezcla tráfico urbano, tramos de autopista y ascensos por caminos serranos, fue ideal para poner a prueba tanto la eficiencia del híbrido como el rendimiento del eléctrico.

Segovia no es cualquier destino: es Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1985 y hogar de uno de los acueductos romanos mejor conservados del mundo. Fundada en tiempos del Imperio Romano, la ciudad conserva también una fortaleza medieval —el Alcázar— que inspiró a Walt Disney para el castillo de “Blanca Nieves”. Así, el entorno servía no solo como marco perfecto para probar estos autos, sino también como símbolo de la fusión entre tradición y modernidad, tal como lo propone Lynk & Co.

El trayecto incluyó tramos exigentes, como el ascenso al puerto de Guadarrama, que pone a prueba el par del motor eléctrico, así como las recuperaciones en descensos, donde se destacó el sistema de frenado regenerativo del 02.

Lynk & Co 02

Diseño escandinavo con un twist futurista

El Lynk & Co 01 no pasa inadvertido. Diseñado por el aclamado Peter Horbury (ex Volvo y Ford), este SUV mezcla líneas modernas y robustas con una estética minimalista.

Su interior impresiona por calidad y simpleza. Materiales agradables, pantallas bien integradas, comandos físicos donde se necesitan, y una ergonomía bien pensada. Tiene espacio para cinco adultos y un maletero de 466 litros. No hay lujos innecesarios, pero sí mucho sentido común y tecnología útil.

El 02, por su parte, lleva la modernidad al siguiente nivel. Su diseño es más deportivo, tipo crossover coupé, basado en la plataforma SEA2 (Sustainable Experience Architecture), compartida con Volvo EX30 y modelos de Zeekr. Por dentro, ofrece un habitáculo limpio, con una enorme pantalla vertical, materiales libres de cuero y detalles como iluminación ambiental “Infinity Light”.

Lynk & Co 01

Tecnología Volvo, eficiencia asiática

Debajo del capó del Lynk & Co 01 encontramos una mecánica compartida con el Volvo XC40 Recharge PHEV: un motor turbo 1,5 litros de 180 hp, combinado con un motor eléctrico de 82 hp. En conjunto, desarrollan 261 hp y permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 8 segundos. La batería de 17,6 kWh ofrece hasta 81 km de autonomía eléctrica, y una vez agotada, el consumo debería elevarse bastante, aunque tal cosa no llegó a ocurrir durante nuestra prueba de contacto.

La conducción ofrece tres modos: Pure (eléctrico), Hybrid y Power. También incluye frenado regenerativo con un sistema tipo one-pedal drive. A pesar de sus casi 1.900 kg, el comportamiento dinámico es correcto, con una suspensión equilibrada y buena insonorización.

El Lynk & Co 02 cambia la receta. Aquí no hay motor térmico: es 100% eléctrico, con una batería de 66 kWh y motor trasero de 268 hp. Acelera de 0 a 100 km/h en 5,5 segundos, y ofrece una autonomía real de unos 330 km. La carga rápida DC de hasta 150 kW permite recuperar del 10 al 80% en 30 minutos. Aunque la dirección podría ser más comunicativa, su andar es cómodo y estable, ideal para entornos urbanos y rutas de media distancia como la que une Madrid con Segovia.

De hecho, por esas cosas de la vida no tocó experimentar los tacos en las autopistas provocados por el apagón generalizado que afectó a España, circunstancia en la que las posibilidades de regeneración mejoran, de manera que incluso hubo momentos en que se ganaron dos o tres km de autonomía solo gracias a las frenadas frecuentes... aunque perdiéramos su buen par de horas en los “atascos”.

Lynk & Co 01 (DEJAN SOKOLOVSKI)

Próxima parada: Chile

Lynk & Co inició oficialmente sus operaciones en Chile el 26 de noviembre de 2024, bajo la representación de Tattersall Automotriz. El debut fue con los modelos Lynk & Co 06 y 09, pero se espera que el 01 y el 02 se incorporen al portafolio nacional durante el segundo semestre de 2025.

Aunque no hay una fecha exacta confirmada para su arribo, ambas versiones están en los planes de la marca para ampliar su oferta electrificada en el país. La llegada del 01 y 02 dependerá de factores como disponibilidad logística y adaptación a normativas locales, pero la estrategia apunta claramente hacia una expansión en el mercado chileno, donde la electromovilidad está en pleno auge.

Lynk & Co 02

Funcionalidad, espacio y detalles bien pensados

En el 02, la ausencia de túnel central permitió rediseñar la consola para incluir una caja de almacenamiento extraíble… o incluso un pequeño refrigerador. Además, el maletero ofrece 410 litros, con un piso plano y un mini “frunk” de 15 litros adelante. El techo panorámico y el buen espacio trasero hacen del 02 un auto versátil para uso diario.

Ambos modelos destacan por su conectividad. El sistema multimedia, desarrollado por ECARX (proveedor de Volvo y Polestar), es rápido y lógico. En el 02, los controles del volante se asemejan a joysticks, y hasta se puede enviar feedback desde el auto con un botón. Según la marca, más de 6.000 sugerencias de usuarios han sido incorporadas en el desarrollo.

Lynk & Co 01

¿Quién debería considerarlos?

El Lynk & Co 01 es ideal para quienes buscan un SUV híbrido eficiente, bien equipado y con sabor premium a un precio razonable. El 02, en cambio, apunta a quienes quieren dar el salto al eléctrico sin gastar una fortuna, sin renunciar a diseño ni funcionalidad. Los precios en Europa arrancan en €35.495 para el 02 Core, hasta €39.495 en la versión More. Se espera que los valores para el mercado chileno estén en línea con esos montos, adaptados a los impuestos locales.

¿El desafío? Competir en un mercado que exige cada vez más tecnología, eficiencia y buen precio. Pero con esta dupla, la marca tiene cartas para jugar.