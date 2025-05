Donde empieza la independencia: Kia lanza programa de movilidad inclusiva

En Chile, más de 2,7 millones de adultos viven con alguna discapacidad. Esto equivale a uno de cada cinco habitantes, según datos del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En este contexto, Kia Chile presenta Kia In, un programa pensado para facilitar el acceso a una conducción segura y autónoma para personas con discapacidad física.

“Kia In no es solo una solución de movilidad, es una declaración de principios”, explica Sebastián Miranda, gerente de Marketing de Indumotora. Y es que esta nueva propuesta de la marca coreana no se limita a adaptar vehículos: busca cambiar la forma en que la industria automotriz aborda la inclusión.

Un paso firme hacia la movilidad inclusiva

Accesorios que suman autonomía

El programa contempla la incorporación de comandos especiales en vehículos automáticos de Kia, como:

Palanca de comando para acelerar y frenar con la mano,

Pomo giratorio al volante para facilitar la conducción,

Base de acople desmontable que permite instalar y desinstalar fácilmente el sistema.

La instalación corre por cuenta de Roller Mobility, empresa especializada en soluciones de movilidad para personas con discapacidad. Un aspecto clave es que no se requiere ninguna modificación eléctrica o estructural en el vehículo, lo que permite que los componentes puedan retirarse e incluso instalarse en otro auto.

Un paso firme hacia la movilidad inclusiva

Un servicio integral y asequible

El servicio parte con la red Indumotora One y está disponible para toda la gama de modelos automáticos Kia nuevos o ya en circulación. Cada caso requiere una evaluación clínica previa, realizada por especialistas, para definir la mejor solución para cada conductor.

El paquete completo incluye:

Evaluación médica,

Adaptación del vehículo,

Mantenimiento anual del equipo,

Garantía por 5 años o 100.000 kilómetros.

¿El precio? $2.399.000, más el valor del vehículo. Además, está disponible el financiamiento a través de Forum, y los vehículos adaptados son asegurables. La entrega del auto listo para conducir se realiza en 15 días.

Una historia que inspira

Detrás de esta iniciativa hay historias reales. Como la de María Paz Díaz, colaboradora de Kia desde hace siete años y usuaria de silla de ruedas, quien se convirtió en la cara visible del programa. Su experiencia personal fue clave para el desarrollo del proyecto y refleja el verdadero impacto de una movilidad más justa.

“Kia ha demostrado ser una marca que avanza en torno a las necesidades de las personas. El lanzamiento de Kia In demuestra que sí se puede estar presente en todas las áreas de vida. Avanzar en movilidad igualitaria es empoderar”, señaló María Paz, quien hoy maneja con total autonomía gracias a un vehículo adaptado por este programa.

Inspiración con propósito

Los pilares de Kia In —Inspiración, Inclusión, Independencia e Innovación— no son eslóganes vacíos. Representan una visión donde el progreso se mide por cuán accesible es para todos, sin importar sus condiciones físicas.

Además de adaptar los vehículos, Kia también busca transformar sus concesionarios y showrooms en espacios más accesibles, generando un ecosistema más empático para todos los usuarios.