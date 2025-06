Helm.ai presenta sistema de visión para vehículos autónomos con respaldo de Honda

En un mercado donde los autos autónomos aún dependen de costosos sensores como radar y lidar, una nueva propuesta busca cambiar las reglas del juego. Se trata de Helm.ai Vision, el sistema de percepción urbana desarrollado por la startup californiana Helm.ai, respaldada por Honda, que apuesta todo a la visión por cámara como eje de la conducción autónoma.

El anuncio fue realizado este 19 de junio, junto con la confirmación de su integración en la futura serie de vehículos eléctricos Honda Zero, programada para 2026. Estos modelos permitirán a los conductores retirar las manos del volante y apartar la vista del camino, acercándose más que nunca a la autonomía total.

Helm.ai Vision: la apuesta sin sensores caros para el futuro autónomo

Visión computacional sin lidar: ¿una ventaja real?

A diferencia de otras soluciones que integran múltiples sensores, Helm.ai basa su propuesta en un enfoque exclusivamente visual, similar al sistema que utiliza Tesla. “Nuestro modelo de negocio se basa en licenciar este tipo de software, además de modelos fundacionales, a los fabricantes”, declaró Vladislav Voroninski, CEO y fundador de Helm.ai.

El sistema crea mapas tipo vista de pájaro a partir de múltiples cámaras, lo que mejora la planificación y el control del vehículo. Está optimizado para plataformas de hardware como Nvidia y Qualcomm, lo que facilita su incorporación a las arquitecturas electrónicas de los autos modernos.

Aunque Helm.ai también ha desarrollado modelos fundacionales compatibles con otros sensores, su oferta principal sigue siendo la visión por cámara. Esto permite mantener costos bajos, pero también plantea desafíos, ya que estos sistemas pueden fallar en condiciones de baja visibilidad, como niebla, lluvia intensa o en la noche sin iluminación adecuada.

¿Qué dicen los expertos?

La apuesta por un enfoque visual puro no está exenta de críticas. Especialistas de la industria señalan que los sensores adicionales no son un lujo, sino una capa de seguridad esencial. Empresas como Waymo (de Alphabet) y May Mobility utilizan una combinación de radar, lidar y cámaras para lograr una percepción más robusta del entorno.

La discusión sobre cuál es el enfoque óptimo no es nueva, pero se reactiva con cada nuevo avance. En este caso, la ventaja de Helm.ai es que su sistema puede escalarse con facilidad y adaptarse a los sistemas ya existentes en los vehículos. Eso es clave para su ambición: llegar a autos de producción masiva.

Apoyo financiero y expansión

Helm.ai ha recaudado hasta la fecha US$102 millones, con inversionistas como Goodyear Ventures, el fabricante coreano Sungwoo HiTech y el fondo Amplo. Además de Honda, la startup afirma estar en conversaciones con otros fabricantes para implementar su tecnología en más modelos de calle.

La llegada de Helm.ai Vision también refuerza una tendencia cada vez más marcada en la industria: el uso de modelos fundacionales —similares a los usados en inteligencia artificial generativa— para interpretar el entorno del vehículo con mayor contexto y precisión.

¿Futuro inmediato o visión lejana?

El lanzamiento de la serie Honda Zero será una primera prueba para Helm.ai. Si el sistema funciona como promete, podría marcar un cambio importante en la manera en que los fabricantes abordan la conducción autónoma. Pero aún quedan preguntas abiertas, especialmente en torno a su desempeño en condiciones reales adversas.

Por ahora, la visión por cámara se perfila como una alternativa más accesible y eficiente. Lo que falta por ver es si esta “visión” será suficiente para guiar a los autos autónomos hacia un futuro sin intervención humana… incluso cuando el clima no colabore.