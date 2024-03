Feria de videojuegos celebrará sus 10 años con participación estelar de actor de The Last of Us

Luego de varias ediciones, durante el mes de octubre vuelve Expogame a la Estación Mapocho en Santiago, para celebrar especialmente sus 10 años, contando con la participación de varios invitados internacionales entre los que está un actor de la famosa serie “The Last of Us”.

La feria de videojuegos que además reúne a los fanáticos del mundo geek, las series, el animé y más, se realizará el viernes 11, sábado 12 y viernes 13 de octubre la Estación Mapocho y las entradas ya están disponibles en Puntoticket.

Invitados internacionales

Expogame Santiago, contará con el invitado estelar Troy Baker, reconocido actor de voz y músico estadounidense que interpreta a los personajes principales de diversos videojuegos, entre ellos a Joel Miller, de “The Last of Us” (rol que encarna Pedro Pascal en la serie de HBO).

En la serie de televisión, Baker actúa como James, en el episodio “When We Are in Need”, compartiendo escenas con el actor chileno, recién premiado con un SAG precisamente por su papel en “The Last of Us”.

Además, estará presente Daisuke Tsuji, actor japonés-estadounidense conocido por darle la voz a Jin Sakai en el videojuego “Ghost of Tsushima” y al “Príncipe Heredero” en la serie de televisión “The Man in the High Castle”, entre otros.

En tanto, los cosplayers tendrán un beneficio especial, ya que podrán entrar de forma gratuita a través del Cosplay Pass entre las 13.00 y las 15.00 horas, desde esa hora en adelante tendrán un 15% de descuento en su ticket, luego de inscribirse previamente en un formulario que se publicará días antes del evento.