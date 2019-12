Perteneciente a la Región del Maule, Pelluhue traducido del Mapudungún significa «lugar de choros», evocando sus playas con hermosos roqueríos que favorecen la pesca deportiva de corvinas, lenguados, róbalos y la extracción de mariscos. Asimismo, la zona es conocida por su arquitectura tradicional -rural y colonial- y sus fiestas costumbristas asociadas al campo, la gastronomía y la artesanía.

La multiplicidad de paisajes y experiencias que Pullehue ofrece, lo hizo formar parte de los nuevos destinos que integran la 13° temporada del programa Gira de Estudio de Sernatur, que beneficia tanto a establecimientos educativos con subvención estatal, como a colegios particulares, interesados en viajar desde enero de 2020, bajo las modalidades con subsidio y sin subsidio respectivamente.

La gira de estudio es la primera experiencia turística para muchos jóvenes, la que les permite educar y afianzar su natural inquietud por descubrir nuevas realidades. De esta manera, el programa desde sus inicios en el 2007, se ha preocupado de establecer itinerarios con actividades diarias donde puedan conocer el entorno y compartir con sus compañeros.

En Pelluhue los alumnos podrán disfrutar de la navegación por las costas maulinas, visitar el santuario natural la “Perla del Maule”, el jardín botánico, los parques de las esculturas de la Universidad de Talca, entre otras maravillas de la zona.

Por el momento, sólo establecimientos educacionales de las regiones Metropolitana y Valparaíso pueden optar por su gira a este destino, que contempla un paquete “todo incluido” por seis días (sin noches a bordo) para 40 alumnos acompañados por tres profesores.

Giras de estudio con subsidio

Gracias a un financiamiento del Estado cercano al 70%, Sernatur facilita económicamente el acceso a estudiantes de enseñanza media de establecimientos con subsidio estatal, para que puedan realizar viajes de estudio a alguno de los destinos definidos dentro del territorio nacional.

Profesores, inspectores o asistentes del establecimiento educacional que acompañen a los jóvenes, son subsidiados en un 100%, es decir, no pagan su cupo.

“El programa Gira de Estudio busca acercar el turismo a todos”, asegura la directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter. “Desde sus inicios hemos permitido que cerca de 250 mil estudiantes y profesores viajen por el país a precios accesibles, gracias a una inversión estatal de más de 23 mil millones de pesos”, concluyó.

Los paquetes turísticos terrestres con subsidio al destino de Pelluhue, tienen un valor de $54 mil pesos por alumno. En ellos se contemplan todos los servicios, es decir, traslados en bus, alojamiento en hoteles o cabañas, alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), city tours, excursiones, visitas a museos y a parques nacionales, entre otras actividades. El grupo se acompaña de un guía de turismo durante todo el viaje y cuentan con seguros complementarios.

Giras de estudio sin subsidio

Este año el programa puso a disposición una nueva iniciativa que invita a viajar a estudiantes de enseñanza media de todos los colegios, ya sean municipales, subvencionados o particulares, con un precio preferencial.

De esta manera, la oferta fue ampliada para aquellos establecimientos que en el momento de postular quedaron en lista de espera o no pudieron acceder por no contar con el porcentaje de selección requerido. Si bien la ayuda no compromete subsidio estatal, los paquetes tienen un precio accesible con ofertas atractivas.

En el caso de Pelluhue, la gira de estudio sin subsidio tiene un costo referencial de $170.084 pesos por alumno, donde se contemplan todos los servicios, es decir, traslados en bus, alojamiento en hoteles o cabañas, alimentación completa (desayuno, almuerzo y cena), city tours, excursiones, visitas a museos y a parques nacionales, entre otras actividades. El grupo se acompaña de un guía de turismo durante todo el viaje y cuentan con seguros complementarios.

Cómo acceder al beneficio

Más de 30 giras de estudio están programadas para el mes de enero de 2020 a destinos definidos según la región de origen del centro educacional.

Si estás interesado, te invitamos a visitar la página web www.giradeestudio.cl, o llamar directamente a la empresa operadora del programa, Latitud 90 S.A., al teléfono +562 224 11 900. También puedes escribir al correo [email protected].

Campaña Elige Chile

El programa Gira de Estudio de Sernatur se alinea a la campaña de promoción #EligeChile, al reactivar el turismo interno e impulsar la activación de más de 200 pymes turísticas que participan en el programa, como guías de turismo, servicios de transporte, alojamientos, restoranes y artesanos locales.

“Esta campaña es parte de las acciones de promoción que estamos impulsando para apoyar tanto a las economías locales, como a las cerca de 95 mil pymes turísticas de nuestro país que hoy más que nunca necesitan promoverse y reactivar sus negocios”, asegura la directora nacional de Sernatur, Andrea Wolleter.