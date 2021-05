Del amor al odio: funan a Pedro Pascal por darle like a mensaje de Gal Gadot sobre conflicto entre Israel y Palestina

Un like. Esa es la razón por la cual en este momento está siendo funado Pedro Pascal. Eso sí, no se trata de cualquier like, sino uno que se refiere a un tema particularmente complejo en estos días.

La actriz Gal Gadot, quien tiene nacionalidad israelí, encendió las redes este miércoles luego de publicar un mensaje en que se refirió el conflicto bélico entre Israel y Palestina diciendo: “Israel merece vivir como una nación libre y segura, nuestros vecinos merecen lo mismo”. Eso sí, el texto generó ruido porque la intérprete tras la Mujer Maravilla defendió abiertamente a Israel, sin siquiera decir el nombre de Palestina. Como un mensaje de ese tipo ciertamente molestaría a los usuarios de Instagram, la actriz desactivó los comentarios.

Eso sí, era posible mostrar apoyo al post de Gadot al hacer like a la publicación y eso es lo que hizo Pedro Pascal, quien tiene una cercana relación con la actriz israelí tras coprotagonizar “Wonder Woman 1984”. Esto generó la molestia de muchos usuarios de redes sociales.

Cabe recordar que el conflicto bélico entre Israel y Palestina se ha tomado las redes sociales en los últimos días. Además, en Chile existe una extensa colonia palestina, además de israelí.

Esta funa llega tras meses en que Pascal, protagonista de “The Mandalorian”, sólo ha cosechado amor de parte de sus seguidores. Incluso, su llegada a Chile por vacaciones y el tierno mensaje que mandó a un pequeño con retinitis pigmentosa se convirtieron rápidamente en noticia hace unos días.