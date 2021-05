“Quedé impactada”: Daniela Nicolás es elegida por compañeras latinas como favorita para ser Miss Universo 2021

Esta jornada se desarrollará Miss Universo 2021, en donde las miradas estarán puestas en Daniela Nicolás.

Cabe recordar que la representante chilena ya desfiló con su deslumbrante traje típico inspirado en La Pincoya y también hizo lo propio en traje de baño.

Además hace unos días Osmel Sousa, el reconocido “Zar de la belleza”, aseguró que la nacional es una de las favoritas para ganar.

Por su parte, Daniela Nicolás relató a través de sus historias de Instagram que fue escogida por las demás representantes latinas como la favorita para ganar en el certamen, en un programa especial de Telemundo.

“Tuvimos una entrevista con Telemundo con las latinas, y dijeron que si tuvieran que elegir alguien para que gane, me eligieron a mí, quedé impactada igual, creo que el cariño de las compañeras es lo mejor que me puede pasar”, expresó.

“Que mis mismas compañeras me hayan elegido, si tuvieran que elegir a alguien para poder ganar, me elegirían a mí, ya me doy por pagada”, expresó.

¿Dónde y a qué hora ver a Daniela Nicolás en Miss Universo 2021?

El certamen se podrá ver a partir de las 20:00 horas vía Telemundo, TNT (doblado al español) y TNT Series (en su versión en inglés).