“La muerte de la Javi me cagó harto”: Viñuela habla de su dolor por la partida de Javiera Suárez

En el episodio del lunes de “De tú a tú” José Miguel Viñuela habló de episodios complejos de su vida. Un ejemplo fue la pérdida de su patrimonio al ser estafado por Alberto Chang –que lo llevó a pensar en el suicidio– y las consecuencias de cortarle el pelo a un camarógrafo de Mega en pantalla. Una situación que lo tuvo con crisis de pánico durante dos meses.

Pero hay un tema que lo afectó enormemente durante la conversación con Martín Cárcamo: cuando hablaron de la muerte de Javiera Suárez. “Siempre fuimos muy buenos amigos. Y me tocó estar, compartir con ella en la etapa final de sus días”, dijo y contó que sigue relacionado a la familia de la fallecida periodista. Esto, porque Pedro, el hijo de Javiera, y Tomás, el hijo de José Miguel, son compañeros de curso y amigos.

Recuerda que se enteró de la enfermedad por una amiga en común y fue en el periodo en que perdió sus ahorros tras ser estafado.

“No lo podía creer. Quedé de espaldas. Te juro que ese día me vino una fuerza por dentro que no la había tenido. Yo salía de mi casa y me quería morir todos los días. Y cuando me contaron eso fue como una fuerza que me dijo: ‘¿Hu*on, te quieres morir por plata? Sí, son trabajo de 20 años, pero es plata, tienes dos manos, tienes piernas, tienes hijo, una familia, estás sano. Puedes trabajar en cualquier cosa'”.

Entonces, se contactó con Javiera e intentó apoyarla. Este doloroso proceso marcó un antes y un después en la vida del animador de Mega. José Miguel dice que fue un proceso doloroso. Un día antes de que Javiera muriera, él la fue a ver y ella le tiró la talla. “Hasta el día de hoy no lo entiendo, por qué”.

A través de un video, Cristián Arriagada, marido de Javiera, cuenta cómo conoció a José Miguel, y la relación que los une. Tras eso, Viñuela se emocionó hasta las lágrimas. “No sé cómo decirlo, pero a mí la muerte de la Javi me cagó harto. Trato de rezar, de sentir que me está escuchando. Ver subir a ese niñito a mi auto (Pedrito Milagros) me parte el alma”.