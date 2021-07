Nayara Vit: Brigada de Homicidios investiga caída de modelo desde balcón

Las dudas en torno a la muerte de Nayara Vit no cesan. Según dijo el fiscal Omar Mérida, la Brigada de Homicidios de la PDI investiga ahora cómo se produjo la caída de la modelo brasileña desde el piso 12 del edificio en que ella vivía en Las Condes. El fiscal habló de “precipitación” de la mujer, no sobre un suicidio, que era lo que se sostenía hasta ahora.

En declaraciones a Contigo en la Mañana de Chilevisión, el fiscal Omar Mérida dijo que “estamos trabajando el sitio del suceso con la BH de la PDI. Hay una persona fallecida por precipitación, desde el duodécimo piso. La idea de trabajar es verificar todas las hipótesis posibles. Recogemos evidencia, pero no podemos decir qué fue lo que causó esta precipitación”, dijo.

La información se añadió a otras que entregó el reportaje de Contigo en la Mañana. En éste Marcela Bakit, amiga de Nayara Vit, proporcionó nuevos elementos a los que ya se conocían hasta ahora sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la expanelista del programa Toc Show de TV+. La modelo llegó a Chile hace 16 años y tenía una hija de 4.

Amiga de Nayara Vit

Bakit dijo que “esto lo sé por la gente, que son los testigos oculares. A las 11 de la noche algo cayó, una maceta desde el departamento. Sonó en el suelo y segundo después se escuchó un golpe duro. Ella (Nayara Vit) cayó entre las plantas. No en la calle”, explicó. Luego de esto señaló que hay cosas que le parecen extrañas, según la información recogida.

“Por lo que me cuentan, él (la pareja de Nayara Vit) no bajó a verla. Pero aquí llegó una mujer, que fue lo que le llamó la atención a estos testigos”, dijo Marcela Bakit. Esta reveló que la modelo tenía disputas con su actual pareja. “La situación la encontré rara. Me dijo, ‘yo no voy a volver con él’. Y de la nada él le escribe. Él es una persona con carácter fuerte”, dijo.

La pareja les dijo a los familiares de la modelo en Brasil que la mujer se lanzó por el balón el jueves.