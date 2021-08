Julio César duro con la esposa de Cruz – Coke: “Muchos siguieron pagando”

Julio César Rodríguez, el conductor de Contigo en la mañana de Chilevisión, le hizo una severa crítica a Javiera García – Huidobro, la esposa del diputado Evópoli Luciano Cruz – Coke. Y todo fue porque esta lunes 2 estuvo en el matinal de CHV Ana Mendoza, la exasesora del hogar que demandó a la esposa del parlamentario porque presuntamente acosaba para volver y luego despidió.

El conductor del matinal se preguntó por qué algunos empleadores siguieron pagándole a sus asesoras del hogar pese a que no podían trabajar debido a la cuarentena, mientras que García – Huidobro dejó de hacerlo. La exasesora de hecho le dijo que la gestora cultural sí tenía anotada una cuenta donde le podría haber depositado los sueldos de la cuarentena, pero no lo hizo.

Fue cuando ya terminaba la conversación, en la que también participaron la abogada de García – Huidobro, Andrea Alarcón y el defensor de Mendoza, Miguel Fernández, cuando pasó todo. Julio César se preguntó lo siguiente: “De la señora Ana y de la señora Javiera, me quedó algo en el tintero. ¿Qué es lo que se hacía con las asesoras del hogar cuando quedaron en cuarentena? En los meses de marzo, abril, mayo. ¿Qué tenían que hacer las dueñas de casa? Porque quedan muchas dudas.

Miguel Fernández, abogado de la exasesora del hogar: A ver, si entiendo la pregunta, ¿qué debía hacer el empleador? Si estaba en cuarentena legal de pleno derecho se suspendía la relación laboral. No podía concurrir a trabajar y el empleador tampoco podía obligarla a concurrir. Eso es lo que correspondía legalmente.

JC: ¿Pero qué pasaba con el sueldo, por ejemplo?

Miguel Fernández: Se aplicaban los beneficios que establecía la ley. Pero eso no quita que el empleador le puede seguir pagando su sueldo…

JC: Claro. Es que siempre queda como en tierra de nadie.

Monserrat Álvarez: Una de las lecciones que nos dejó la pandemia es la falta de seguro de cesantía para las trabajadoras de casa particular. El seguro de cesantía que administra la AFC no lo tienen las trabajadoras de casa particular. Tienen el seguro de indemnización, al que recurrieron durante la pandemia. Desde octubre 2020 eso fue subsanado.

JC: Pero la mayoría de los empleadores a los que no les bajaron sus sueldos les siguió pagando a sus asesoras del hogar, porque se dio cuenta de que ellas quedaron sin seguro y en tierra de nadie.

Andrea Alarcón, abogada de Javiera García-Huidobro: Esa es ya una opinión moral…

JC: … de eso se trata esto también.

Andrea Alarcón: … que no me toca a mí. Es que en lo que me toca a mí, no. Entonces acá estamos en acusaciones legales, jurídicas…

JC: Por eso no es una pregunta, Andrea. Es una constatación. Muchas gracias, ¿ah?