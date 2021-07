Rompe el silencio esposa de Cruz-Coke tras ser demandada por exasesora del hogar: “Podría ser algo para descalificar a mi marido”

Quien fuera asesora del hogar en la casa del diputado Evópoli Luciano Cruz-Coke y su esposa Javiera García-Huidobro, denunció presuntas irregularidades en su despido y ahora su otrora jefa rompió el silencio.

«Yo me acogí a la Ley Covid en mayo. Y yo no la llamé, no la hostigué porque estábamos bajo la ley Covid. Siempre le pagué todos sus sueldos. De hecho están pagados. Y efectivamente en marzo yo no le pude pagar porque ella no tenía creada una CuentaRut. Y la creó en junio», afirmó García-Huidobro.

“Podría ser algo para descalificar a mi marido, a Luciano. Y también porque el acuerdo, o el trato laboral es entre Ana y yo”, agregó.

La denuncia de la asesora del hogar

Ana Mendoza dijo que “yo encuentro que ella debe pagarme. Es una sinvergüenzura del porte de un buque. Me da mucha lata por don Luciano, al que escucho en la televisión. Es una persona correcta, pero encuentro que por qué hicieron esto conmigo”, se quejó la mujer.

“No se podía salir. Tenía miedo de infectarme y simplemente de morir. No fui y ella me empezó a acosar por teléfono: que tenía que ir, que eran mentiras. Y yo le dije ‘señora no puedo ir. Fui a Carabineros y dijeron que no’. Y ella me decía ‘no, son mentiras, diga que la página está colapsada’. Fue un acoso durante los cinco meses que duró la pandemia”.

Volvió a trabajar en junio pero después recibió la carta de despido. Decidió iniciar una demanda en que se detallan posibles incumplimientos de la esposa del diputado: vacaciones impagas, remuneraciones pendientes, retraso en pago de cotizaciones, no entrega de liquidaciones, incumplimiento de hora de colación, despido injustificado y la no entrega del finiquito.