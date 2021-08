Pampita impacta bailando en el caño en la TV argentina a dos semanas de dar a luz

A dos semanas de haber dado a luz a Ana, Carolina “Pampita” Ardohain impactó a todos al bailar en el caño en el programa argentino ShowMatch.

La modelo, quien además es integrante del jurado en el espacio trasandino, mostró toda su destreza y dejó sorprendidos a todos en el programa.

“Tremendo, impresionante. ¿Hace cuánto que fuiste mamá?”, le preguntó el conductor Marcelo Tinelli tras finalizar su presentación. “Dos semanas”, le respondió Pampita. “Dos semanas, la rompió”, exclamó el animador.

Tras esto, la modelo explicó que “no podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”.

“Fui a charlar con mi doctor y me dijo que subiera y bajara, pero todos los trucos invertidos imposible porque no me reacciona todo esto”, expresó.

Finalmente, Tinelli felicitó a Pampita. “Gracias, yo disfruto mucho bailar. Y me animo, aunque haga el loco a veces. Pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, remató la trasandina.