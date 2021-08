Julio César se ríe de pregunta de Nicolás Larraín: “¿Te presentai de candidato?”

Julio César Rodríguez, el conductor de “Pero con Respeto” de Chilevisión, fue puesto en aprietos por su invitado de la madrugada del miércoles 11. Se trató de Nicolás Larraín, que le consultó si se iba a presentar de candidato a la Presidencia. Eso por las cifras que obtuvo en una encuesta Criteria: 17 por ciento. Y se lo preguntó dado que él también intentó postular a La Moneda.

Nicolás Larraín dijo que traía una misión. “Te quiero contar que la misión es preguntarte si hay posibilidades de que te presentes de candidato presidencial. Fui candidato. Estueve ocho meses. No gasté na. Creí que se podía, pero no. Tú eres de izquierda. ¿Lo has pensado realmente?”, dijo.

Julio César trató de eludir el tema medio en broma, medio en serio. “La encuesta me hizo mucho daño. Me puso tan expectante. Me dijeron ‘no di entrevista, vai a hacer un late y si viene un hueón, sácatelo de encima’. Pero, ¿quién me va a preguntar eso? Tiene que ser muy desubicado. Yo nunca me lo tomé en serio. ¿Tu votarías por mí?”, le lanzó Julio César a Larraín.

Larraín le dijo que “altiro”. Y luego le describió cuál fue su experiencia. “Vengo de adentro y no me gustó. Cuando los notarios me dicen que para ir a la firma tenía que pagarles un millón de pesos por media hora. De qué porte tengo las bolas, que yo creí que esto era… por ir un sábado. ¡Qué pelotudo! Creí que por Facebook las iba a conseguir”, dijo.

Después Larraín dijo que “el cambio del mundo es tan epocal como dice nuestro amigo en común (Mirko) Macari. Está el chancho tirado para que entre un gallo independiente. En la época de nosotros ganaba era Don Francisco. Un momento era Leonardo Farkas. Pero tú estai como coco en agua tibia, como un coquito en agua tibia, en una posición muy cómoda”, criticó Larraín.