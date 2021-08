Pampita impacta al mostrar su abdomen a 3 semanas de dar a luz: “Es como Messi, no son de este planeta”

“¿No les da ganas de que ya llegue la primavera? Acá les comparto un look súper canchero de la nueva colección de @rimmelmoda”. Así de corto y simple es el mensaje con que Pampita acompañó las más recientes fotos publicadas en su cuenta de Instagram.

Eso sí, las imágenes mostraban algo impactante: que aunque la modelo dio a luz a su hija menor hace menos de 3 semanas, su abdomen se ve como si nada hubiese pasado. Nada. Pero, como bien se sabe en el mundo de la farándula de la región, la pequeña Ana García Moritán nació el 22 de julio.

Por lo tanto, no es casualidad que los seguidores de la presentadora de TV e influencer quedaran absolutamente impresionados con las imágenes. Y, claro, que lo hicieran saber.

Es así como Carolina Ardohain recibió varios mensajes destacando lo llamativa de la figura de la presentadora de TV. “Es como Messi, no son de este planeta”, “Diosaaaaa”, “De otra galaxia sos”, “Hermosaaaa” y “Ay Pampita! Sos tan única!!!! Bendiciones para esa bella beba y toda tu familia!”, fueron algunos de los textos. Frases que muchas veces estaban cargadas de emoticones con forma de corazón.

De todas maneras, esta no es la primera acción que impresiona a los seguidores de la argentina. La semana pasada bailó el caño en “Showmatch: La Academia”.

En ese entonces, el conductor Marcelo Tinelli no podía creer que hace apenas dos semanas había nacido su hija. “Dos semanas, la rompió”, exclamó el animador.

Tras esto, la modelo explicó que “no podía hacer muchas cosas porque no tengo abdominales todavía”. “Fui a charlar con mi doctor y me dijo que subiera y bajara, pero todos los trucos invertidos imposible porque no me reacciona todo esto”, explicó.

Tinelli felicitó a Pampita y ella le respondió. “Gracias, yo disfruto mucho bailar. Y me animo, aunque haga el loco a veces. Pero acá la producción siempre me da el gusto y es un sueño para mí”, dijo

Para hacer todo más impactante, se debe recordar que su preparación fue de apenas una clase.