Wos: el rapero con quien supuestamente habría sido infiel China Suárez

Aunque el mundo no está en su mejor momento y estemos en medio de una pandemia que parece no tener fin, hay temas que no dejan de generar interés. Y uno de ellos es el quiebre entre China Suárez y Benjamín Vicuña.

Es por eso que los espacios de farándula a ambos lados de la cordillera le han dedicado horas de horas al asunto. Especialmente a las posibles razones tras el fin de la relación entre los muy populares actores.

Hasta ahora, hay versiones que pasan por la supuesta adicción al sexo del chileno a posibles affaires. Esto, condimentado con dramas extra, como una acusación de estafa contra China Suárez de parte de una vecina sobre temas inmobiliarios.

Como si fuera poco, la actriz también ha tenido que salir a desmentir que haya sido infiel. Algo que habría ocurrido con Wos, un joven rapero argentino. Pero, ¿quién es el hombre a quien ligan sentimentalmente con la actriz de “El hilo rojo”?

Valentín Oliva, de 23 años, es un músico argentino de rap y freestyle que ganó el codiciado Martín Fierro como Mejor artista musical. Además de su trabajo de estudio, y las batallas de freestyle el joven artista ha incursionado en el cine con la cinta “Mi mejor amigo”.

Ya desde fines del año 2019 la actriz lo alababa en sus redes sociales. Y, según la prensa trasandina eso no sería todo entre ellos.

“En estas cuestiones de que ella se reunía con gente, se sentía sola, empezó a atravesar distintos mundos: uno de las mundos fue el de la música de los raperos; tal vez, otro estilo de vida al que ella no está acostumbrada. Le gustó, empezó a tener onda con uno y eso le trajo a ella….”, dijo Evelyn Von Brocke en el programa “Intrusos” del canal América.