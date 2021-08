Daniella Chávez molesta con Monserrat Álvarez: “Fui motivo de burlas para ella”

La modelo Daniella Chávez mostró durante este viernes 27 su molestia por la actitud de Monserrat Álvarez. Durante el “Contigo en la mañana” de Chilevisión la periodista abordó el acoso del que fue víctima Chávez de parte de los fiscalizadores de Salud al volver a Chile luego de un viaje que realizó al extranjero.

Lo primero es que lo que más le enojó a Daniella Chávez fue una frase en especial de Álvarez. “Me informan de la Seremi que le tomaron la temperatura a todos los fiscalizadores a la salida de la casa de Daniella Chávez, como medida precautoria”, indicó. En la frase siguiente, la periodista dijo “¡Qué ordinario el chiste! ¿Saben qué? Yo antes de trabajar en este matinal no era así. Yo me he puesto así, ustedes me han puesto así”, agregó.

En su cuenta de Twitter, la modelo Daniella Sánchez dijo que “Chile no avanzará con el respeto a la mujer si tenemos este tipo de personajes en pantalla (…) ella se reía y burlaba del acoso sufrido por mí. Cuando el acoso a una mujer deje ser motivo de burlas en la TV podríamos avanzar. Peor viniendo de otra mujer”, indicó.

También escribió que “no tengo nada contra la señora, pero aprendamos a respetar el género. (Ella) se burló todo el rato del acoso que sufrí”.