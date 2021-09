Programa “Mi Barrio” de Mega se terminará el 11 de septiembre luego de polémica temporada

El programa “Mi Barrio” de Mega emitirá su último capítulo el próximo sábado 11 de septiembre, completando cinco meses al aire. En ese periodo el programa no estuvo exento de polémicas. Incluso la primera se registró en el capítulo inaugural, con el Kpop. Hasta apareció una columna en The New York Times.

Según publicó Biobío, el canal informó que la última emisión será el próximo sábado 11. Pero pese a su fin, el equipo detrás del programa, Kike 21, trabaja ahora en nuevos proyectos. El elenco ya fue informado de la decisión. Entre los actores del equipo destaca Fernando Godoy, quien precisamente recibió ataques en la última polémica.

Sin embargo, todo partió en abril. El sábado 10, en su capítulo debut, “Mi Barrio” presentó una parodia al Kpop. Con las horas, el sketch sumó críticas incluso fuera de Chile. En redes sociales varios usuarios reaccionaron con indignación, tildando la imitación de “racista” y “xenófoba”. De hecho, el hashtag Racism Is Not Comedy se transformó rápidamente en tendencia.

Luego, a comienzos de agosto, vino la siguiente gran polémica. Se trató de una rutina llamada “Cocinando con odio”. En ella Godoy hizo el papel de un particular “chef” que prepara platos con ingredientes desagradables y que en esta oportunidad tuvo restos de WC y calcetines.