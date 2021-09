Julio César encara a Alessandri por cuarto retiro: “¿Usted no confía en los izquierdistas?”

Julio César Rodríguez mantuvo una áspera conversación con Jorge Alessandri en “Contigo en la Mañana” de Chilevisión. Fue porque el diputado UDI está entre los que promueven el retiro del 100 por ciento de los fondos de las AFP en caso de que éstos los pase a administrar el Estado. Ese fue el punto que le cuestionó Julio César durante un largo tira y afloja. Este es otro punto asociado al proyecto de cuarto retiro del 10% que la comisión de Constitución aprobó en general el miércoles.

Este debate en particular partió cuando Alessandri habló de que los cotizantes pudieran tener alternativas dónde poner sus fondos, cuestionando que el Estado posea las capacidades para hacerlo. Julio César le preguntó primero si acaso “no confía en los izquierdistas” cuando habla del Estado. Y Alessandri le dijo que el Estado no es un buen administrador.

Luego el diputado pasó al tema de la rentabilidad. Ahí Julio César le lanzó que la rentabilidad es una cosa de los bancos, pero no de las pensiones. A continuación Alessandri intentó por el lado de que alguien puede retirar sus fondos si tiene un ahorro voluntario. Puede hacerlo “altiro”, dijo. Julio César le retrucó: “Altiro a los 65 años, no altiro ahora”.

Julio César en diálogo

JC: ¿Por qué usted confía más en los privados que en el Estado? Si cuando usted quiere ser Gobierno tiene que administrar ese Estado. ¿O usted no confía en los izquierdistas?

JA: No, yo confío en las personas. Me gustaría que existieran muchas opciones. Hoy tú tienes seis AFP…

JC: Sí, pero la pregunta es otra. Usted lo que está diciendo es que cuando la plata la administra el Estado prefiere que las personas saquen su plata. Le pregunto concretamente, ¿por qué usted confía más en los privados que en el Estado, si usted cuando aspira a ser Gobierno va a administrar ese Estado?

JA: Porque creo que el Estado no es un buen administrador. El Estado hace otras cosas.

JC: ¿Entonces el Estado no es un buen administrador de pensiones?

JA: El Estado no es un buen administrador en general.

Julio César cita ejemplos

JC: Pero de pensiones estamos hablando. Estamos hablando de pensiones, Jorge. Más del 87% de los países en el mundo administra el Estado.

JA: A mí me gustaría que tú tuvieras la opción. Si tú quieres que te lo administre el Estado, bien. Si tú quieres tener tu plata en un fondo mutuo en Australia, bien también. Si quieres una de las cinco AFP…

JC: ¿Y por qué no le da la oportunidad ahora a la gente que lo haga, altiro? Que la gente la saque para administrarla ella o para que la administre otro.

JA: Eso es lo que promueve mi proyecto de ley. Que haya más de 200 opciones. Dentro de ellas la AFP estatal.

JC: Pero ¿por qué la gente no lo podría hacer ahora? Bajo su misma lógica.

JA: Porque mi lógica es guardarla para los 65 años.

JC: No, no. Perdón. Su lógica es que si la va administrar el Estado, se puede mover. Yo le pregunto otra cosas: ¿Por qué no aplica su lógica hoy día: que la gente mañana pueda moverla por donde quiera?

JA: ¿Y cuando tengan 65 años los financiamos entre usted y yo, miti y mota?

JC: Si la plata pasa al Estado, ¿la gente no va a tener 65 años?

JA: También, pero a mi juicio con menor rentabilidad.

JC: Pero la pensión no es una cosa de rentabilidad. Es una cuestión de país, no es una cuestión de banco.

Conflicto final

JA: Una cosa es que el Estado te dé una pensión básica solidaria, y que sobre eso tú puedas ahorrar…

JC: Pero sobre eso a usted qué le importa. Si las cosas son individuales. Si una persona tiene $300 millones y puede sacar un dinero sobre el pilar solidario, y queda con $250 millones, ¿por qué usted debería entrometerse en eso?

JA: Hoy día se puede hacer eso. No hay problema para hacerlo. La ley lo permite. Si usted se autofinancia una pensión sobre el pilar solidario, usted puede sacar una pensión. Ya existe.

JC: Pero altiro a los 65, no altiro ahora.