Vuelta de carnero: Moza que habría tenido affaire con Benjamín Vicuña desmintió la infidelidad y aclaró su vínculo con el actor

La teleserie del quiebre entre China Suárez y Benjamín Vicuña sigue más viva que nunca. Porque más allá de los rumores tras el quiebre, ahora están comenzando a hablar quienes estarían involucrados en el fin de la relación de los dos actores.

Si bien inicialmente la camarera que a la que se ha ligado a Vicuña no aclaró el asunto, ahora la joven reculó. No sólo eso, porque la joven que habría conocido al actor en un hotel de Córdoba negó la supuesta infidelidad.

Cabe recordar que Marianela escribió un críptico mensaje que no ayudó a terminar con el asunto. “Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno: de mi boca y de forma consciente, no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía… Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación. Transmutación, perdón y cura”, escribió Marianela.

El problema es que esta declaración dio pie para que el periodista argentino Ángel de Brito comentara que posiblemente sí hubo infidelidad. Además, las seguidoras de China Suárez le dejaron comentarios nada de agradables.

Tras eso, según TN.com.ar la joven decidió publicar algo distinto en redes sociales. Muy distinto.

De hecho, en su nuevo mensaje optó por negar abiertamente una supuesta relación con el chileno. “Hola. No me gusta estar en medio de todo esto. Lo que están diciendo no es cierto. Nunca pasó nada con Benjamín Vicuña, más que coincidir en mi lugar de trabajo”, dijo.

Antes de estos mensajes, la joven habría contactado a China Suárez para contarle de la supuesta infidelidad de Vicuña.