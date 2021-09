Apareció la moza con quien Benjamín Vicuña le habría sido infiel a China Suárez: no ayudó a aclarar la polémica

No tiene la cura para el coronavirus ni nada así de impresionante, pero una joven argentina llamada Marianela saltó a la fama en los últimos días. ¿La razón? Ella es la moza con quien Benjamín Vicuña le habría sido infiel a China Suárez en un hotel de Córdoba. Y esa es una de varias teorías de por qué la pareja habría puesto fin a su relación amorosa.

El asunto es que ahora la mujer apareció. Pero, lamentablemente para quienes siguen el día a día de esta teleserie, sus comentarios no han ayudado mucho a zanjar la polémica.

Según reporta TN.com.ar, Marianela le envió un mensaje al periodista argentino Ángel De Brito. En él, la joven buscaba desmarcarse del escándalo. Tras eso, lo replicó en su cuenta de Instagram.

“Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno: de mi boca y de forma consciente, no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía… Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación. Transmutación, perdón y cura”, escribió prácticamente dejando más dudas que certezas.

Eso sí, aunque Marianela no fue muy clara, recibió comentarios de algunas seguidoras de China Suárez. Por su parte, es poco probable que Benjamín Vicuña se refiera al tema.

Antes de este críptico mensaje, la joven habría contactado a China Suárez para contarle de la supuesta infidelidad de Vicuña.