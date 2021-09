Prensa argentina dice que Benjamín Vicuña está “triste” por “falsos rumores” de infidelidad y que busca proteger a “China Suárez”

El término de la relación amorosa de Benjamín Vicuña con la China Suárez tuvo esta mañana un nuevo episodio luego que medios argentinos aseguraran que el actor chileno “está triste” tras los rumores de infidelidad suya y que por estos días sólo “quiere cuidar” a su expareja.

Fue el portal Ciudad Magazine que reveló detalles de la incomodidad del chileno por un rumor de infidelidad con una moza de Córdoba que, asegura, es falso.

“Allegados al actor contaron que Vicuña está triste por las mentiras que se decían sobre él y que actualmente su única prioridad es cuidar a la actriz de los rumores infundados”, aseguraron los medios transandinos.

La verdad de Benjamín Vicuña

“Benjamín fue a Córdoba hace dos años por trabajo y ni recuerda haber conocido o haberse sacado fotos con esa chica”, insistieron los cercanos al actor nacional.

Cabe recordar que este jueves fue la propia moza, de nombre Marianela, quien desmintió el supuesto affaire con Vicuña con un mensaje de WhatsApp enviado al periodista Ángel de Brito.

“Respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno: de mi boca y de forma consciente, no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva. No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generen amor, compasión, paz, alegría, empatía (…) Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación. Transmutación, perdón y cura”, afirmó la acusada, quien en palabras de medios argentinos se habría comunicado con China Suárez para ratificarle que no se había involucrado con el chileno.

Del actual momento que vive la pareja, cercanos al actor aseguraron que ellos se separaron “no por infidelidades” y que tanto Vicuña como Suárez ahora se encuentran “enfocados en tener una separación prolija (…) Benjamín solo quiere cuidar a la ‘China’ Suárez para que no estén bombardeándolos con rumores infundados”, finalizaron.