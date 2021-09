Julio César contra alcalde Vodanovic: “Dice que Maipú está quebrado y paga $3 millones por un punteo de 10 palabras”

Julio César Rodríguez tuvo su minuto de indignación durante “Contigo en la Mañana” de Chilevisión. Fue luego de un reportaje sobre el escándalo en que está envuelto el ex alcalde Raúl Torrealba en Vitacura. A partir de dicho caso Julio César habló que en los municipios hay una “cultura del choreo”, que no la pueden parar las leyes, sino la conducta de los partidos y los políticos.

Este viernes 3, en un panel para hablar sobre el caso de Vitacura sólo tuvo de invitado al diputado de Evópoli Pablo Kast, el mismo partido de la nueva alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Ella fue quien mandató presentar la denuncia que involucra a Raúl Torrealba. El ex edil es investigado porque presuntamente recibía sobres con $5 millones mensualmente.

Cuando estaban hablando sobre eso, Julio César Rodríguez se acordó que hace unos días Chilevisión emitió un reportaje sobre el casos del actual alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

“Informes pelientos”, dijo Julio César. “Vimos el informe de la Municipalidad de Maipú en el Departamento de Prensa. Deberíamos dar ese reportaje. El alcalde nuevo dice que Maipú está quebrado y paga $3 millones por un informe, un punteo de diez palabras poh, hueón. Entonces, dice que la Municipalidad está rota y paga una asesoría por un punteo de siete palabras. También hay una cultura que debe terminar. Debe terminar la cultura del choreo, del mano larga, del favor”.

Es por eso, que Julio César se quejó que “en Chile no todo puede ser andar persiguiendo. Está bien. Que haya más colmillos, que haya una Contraloría más fuerte. Penas más altas, que no valga la pena ser un matón recibiendo sobres siendo alcalde. Que no valga la pena. Pero también que los partidos no usen las alcaldías, los municipios, como cajas pagadoras, como favores”, dijo.