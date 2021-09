Julio César contó que declaró en caso de presunta corrupción en Viña del Mar

Julio César Rodríguez reveló este miércoles 8 en “Contigo en la Mañana” de Chilevisión que declaró en la investigación por presunta corrupción en la Municipalidad de Viña del Mar. Lo contó mientras comentaba la llegada de la PDI al ex Congreso para hablar con la mesa directiva de la Convención. La PDI arribó a ese edificio tras la denuncia contra el constituyente Rodrigo Rojas Vade, quien mintió sobre padecer cáncer.

En tanto se mostraban imágenes de esta situación, Julio César Rodríguez dijo que la coordinación de declaraciones se puede hacer de forma más discreta. “Eso parece normal y prudente. Se podría hacer más piola igual, pero bueno. Se podría hacer por teléfono, por un WhatsAppito, pero bueno, da lo mismo. No es llegar y decir ‘oiga, siéntese, quiero declarar’. Si la otra persona tiene algo que hacer. Tiene que haber un mínimo acuerdo”, explicó.

Y fue entonces cuando reveló su caso personal. “La policía por lo general coordina por WhatsApp. Yo declaré hace poquito. Por culpa de este programa. Declaré la semana pasada o antepasada, porque conté algo en este programa. Y me llamó la PDI, porque se abrió una arista. Y la PDI se portó espectacular. Me escribió un WhatsApp, porque tenían que venir de Viña. Tuve preso cinco días, pero esa cuestión es un detalle”, bromeó al final.

Sin embargo, al volver sobre el tema de la PDI en el ex Congreso insistió en que “llama la atención por qué se hizo esto presencial. A lo mejor éste es el mecanismo. Yo contaba la experiencia de hace un par de semanas, donde la policía se comunicó conmigo a través del teléfono, al WhatsApp, y me dijo a qué hora podía. Y llegó impecablemente la PDI de Viña del Mar”, dijo.

A continuación añadió que “se me tomó la declaración. Mi fuente me llamó porque quería hablar. Esto es el caso de Viña del Mar, de la Municipalidad de Viña del Mar, de esta empresa que ganó una licitación. Entonces ellos están investigando y abrieron una arista y todo. Y la cosa es que todos quieren participar y todos están hablando, así que no tuve que esconder la fuente”, concluyó.