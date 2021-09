“Cuchillo” Eyzaguirre reaviva polémica de Pablo Mackenna y CQC: “Si no hubiera sido por CQC… sería un Don Nadie”

Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre se fue con todo contra su ex compañero de CQC, Pablo Mackenna. De este modo, reavivó la polémica que comenzó Mackenna al hacer un fuerte mea culpa y asegurar “Éramos unos imbéciles” acerca del tiempo en que hacía el programa. Un episodio que fue respondido con furia por el actual panel de CQC, salvo Sebastián “Cuchillo” Eyzaguirre. Hasta ahora.

Porque en el Live de Adriana Barrientos Eyzaguirre se refirió al tema. Y lo hizo sin filtro. “Primero que nada, yo no he sido nunca amigo de ese muchacho (refiriéndose a Mackenna). Ni de cerca. Vamos aclarando de a poco”, dijo y agrego: “Yo nunca hablo de él, no me interesa. Cada vez que abro un portal sale de nuevo. ‘¿Viste lo que dijo este fósil de ti?’, y todo el tema. Me parece un tipo muy poco gravitante desde el lugar que lo quieras mirar”.

“Soy una persona juega muy al límite y entiendo que mucha gente que está en el medio, o el que sea, me quiera dar o me quiere tratar de complicar o hacer pasar momentos incómodos. Pero hay personas y personas. Debería enjuiciar o hacer juicios de valor de otro tipo. Yo cerraría el orto un rato. Pero él tiene mucha personalidad“, continuó diciendo.

“¿Pero qué programa hace? Ah, está en el programa que creo que emula a los conductores antiguos de CQC. Y después aparece tirando mierda a CQC, ninguneando a CQC, es una cosa bien bizarra“, ahondó Eyzaguirre.

“Me da mucha risa lo que pasa con él, porque ningunea y trata de renegar de su pasado por el programa, cuando lo único que uno no puede hacer en la vida es renegar de algo fue importante en tu vida. Sobre todo en el caso de él, que si no hubiera sido por CQC no hubiera habido otro destino en su vida que ser un Don Nadie“.

“Este flaco que le tira mierda al programa que lo hizo inexorablemente ser algo a lo que era destinado, que era ser un Don Nadie. ¿O tú te imaginas que lo hubiéramos conocido por su poesía o por su talento literario, por su narrativa?“, continuó el comunicador.

Eso no fue todo. Eyzaguirre agregó: “Me hablas de reconciliación con alguien con quien no estoy peleado. No tengo relación, hace 15 años que no hablamos. Y me chupa un huevo lo que el hue*n haga. Soy una persona que vive de lo que produzco, de mi trabajo, de lo que gano y de lo que pierdo, que es mucho también. él yo entiendo que vive de herencias y de otras cosas”.

“Tú me preguntas por el flaco y te digo, me llama la atención, es como que estuviera obsesionado conmigo, no sé si le gusto, no sé si está enamorado de mí. No sé, pero es algo extraño” dijo.

Para cerrar, comentó sobre una reunión que no se concretó. “Lo único que te podría decir es que hace algunos años atrás, debido a que era tan reiterado sus ganas de interpelarme y de hablar de mí, lo invité a que nos tomáramos un café, nos sentáramos en una mesa, si es que me podía aguantar y sostener algún tipo de diálogo y no quiso venir. Más que eso no te puedo decir”.