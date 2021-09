Buenos Días a Todos: apartaron a productora ejecutiva, hija del Tata Díaz

Buenos Días a Todos, el matinal de TVN, tuvo un cambio importante. Se trata de la salida de la productora ejecutiva, Pamela Díaz. Hija del histórico editor periodístico del programa, el ya fallecido Juan Carlos “Tata” Díaz. Ella tenía la jefatura de la producción desde diciembre de 2019. Pero antes fue la editora periodística del espacio entre diciembre de 2017 y agosto de 2019.

Según afirmaron en Me Late de TV+ este lunes 20, entre las explicaciones de la partida de Pamela Díaz se encuentra que durante su gestión se respetaban poco los horarios. Pero ésta no habría sido la única razón. Según indicó Paula Escobar en Me Late, “fue sindicada por maltratos” y añadió que “ella no tenía ningún tipo de relación con Gonzalo Ramírez y Carola Escobar”.

A eso, Escobar añadió que en Buenos Días a Todos “hay bandos. Pamela Díaz es muy muy amiga de María Luisa Godoy. En este momento se quedaría sola”. En cuanto a Gonzalo Ramírez y Carola Escobar, “ellos dos tienen una relación más allá de lo laboral, son una cofradía de amigos que se defiende y se apoya” y ambos tendrían “cero onda” con Pamela Díaz.

Enseguida la periodista añadió que “me dicen desde TVN que esto les suena más a capricho, que no hay una razón de peso. No todos están contentos con la desvinculación y tengo entendido que María Luisa está de muerte e incluso Carola Escobar adelantaría su llegada ahora que no está Pamela Díaz”.