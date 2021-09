Benjamín Vicuña sorprende a argentinos mostrándose con el marido de Pampita en un partido de fútbol

Benjamín Vicuña sigue dando que hablar en Argentina luego de su separación con Eugenia “La China” Suárez y salir a aclarar esta semana los rumores de un posible affaire con Luciana Salazar, que llevó a que otra de sus parejas, Pampita Ardohain, pidiera a los periodistas de espectáculos transandinos que no la vincularan más con los problemas del actor.

Precisamente fue de parte de Pampita, sin quererlo, que Vicuña nuevamente fue noticia en la nación argentina.

El momento de Vicuña

Fue por un simple partido de futbolito que el actor nacional y la modelo argentina cruzaron sus caminos, ya que en dicha encuentro Vicuña apareció con el actual marido de Ardohain, el empresario gastronómico Roberto García, en un encuentro calificado por otros asistentes en redes sociales como un partido de “fútbol con amigos” entre “amigos de la vida”.

En las historias del empresario aparecieron las imágenes que han sido publicadas en Argentina en medio de la serie de rumores respecto del futuro amoroso del actor chileno tras su quiebre con La China Suárez, a quien los programas transandinos de farándula han catalogado como la más beneficiada del quiebre con un sonado acercamiento amoroso con el actor español Mario Casas.

Las críticas a Benjamín Vicuña

Por otro lado, también han aparecido amigas cercanas de Pampita, como la periodista Angie Balbiani, quien han criticado al nacional por la poca empatía con sus exparejas, entre ellas Ardohain.

“¡Yo quiero la resiliencia del famoso! ¡Porque no les pasa nada! ¡No lloran! ¡No están tristes! Yo lloré un montón cuando me separé ¡Acá como que no sufren! Como que no pasaran por un proceso“, señaló Balbiani en el programa de Net TV “Editando tele”, donde no dudó en criticar a Vicuña por los rumores de romance con Salazar.

Por lo pronto, el actor nacional no se da por enterado y comparte con el marido de su ex, con quien inesperadamente los medios argentinos se enteran que es un “amigo de la vida”.