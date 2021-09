Vicuña habló por primera vez en Argentina de su separación: “La gente sabe y empatiza con esta situación”

Benjamín Vicuña cedió este miércoles ante la presión de semanas de los programas de farándula argentinos y para evitar que lo siguieran juntos a sus hijos a la salida de su casa, salió por primera vez a dar su versión respecto de la separación con Eugenia “La China” Suárez.

El espacio que consiguió las exclusivas declaraciones del actor chileno fue el matinal de espectáculos de la señal El Trece TV, “Los Ángeles de la Mañana”, donde Vicuña reconoció lo doloroso y difícil del proceso de separación con Suárez.

“La gente sabe y empatiza con esta situación. Sabe lo difícil que son estas situaciones, todos las han vivido en algún momento o las van a vivir, o quizás no, bueno. Son temas que se viven a puertas cerradas, es súper difícil convivir con el afuera, con ustedes (la prensa), queridos. Pero también entiendo su trabajo, soy respetuoso. Por eso no hay mucho que contar, es lo que es”, partió el nacional, cuya vida amorosa es de las más seguidas en la nación transandina, incluso mayor a la de varios otros famosos rostros locales.

El complejo momento de Benjamín Vicuña

Consultado por lo doloroso que ha sido este quiebre, el actor chileno señaló que en su “fuero interno”, ya ni siquiera saber si hay algo más de pena por la ruptura. “No sé, en mi fuero íntimo tendríamos que ir buscarlo bien al fondo. No sé si ya me queda fueron íntimo, fondo íntimo, quizás”.

Del actual momento de su expareja, Vicuña sólo se limitó a señalar que “ella es la madre de mis hijos, buena persona, preciosa. Nos separamos en buenos términos”.

Ya incómodo ante la insistencia del notero del espacio en que reconociera que lo está pasando muy mal con la ruptura amorosa, el chileno optó por afirmar que, en estos casos, no existe “una forma de hacer las cosas para que les guste a todos. Uno trata de ser consciente, coherente. Si, bueno, ya está”.

Rumores de depresión

Por ello quiso dejar claro, que si bien lo ha pasado mal con la separación, que los medios enfaticen en que sufre depresión por el fracaso de la pareja, es un tema delicado de tratar sin tener todos los antecedentes del caso.

“Sí debo decir, porque están ahí hablando ciertas cosas, que hay ciertas cosas que uno entiende, trata de ponerlo en el contexto. Intento, a pesar del dolor, de que en los duelos las cosas son internas y son reales. Soy un tipo grande, tengo 42 años, no es joda, pero bueno, yo trato de entender los contextos cuando ustedes u otros programas tiran fruta. Y tratar de no sentirme agredido ni molestarme, pero cuando se habla de depresión, de enfermedades, hay que tener un poco de cuidado, de respeto”, enfatizó.

Del mismo modo, pidió más privacidad para poder seguir su vida normal junto a sus hijos.

“Ya está, tampoco quiero parecer un poco grave. No quiero ser un tipo pesado, pero ya pedí respeto y no hubo respeto. Ahora ya directamente trato de ser más canchero con el tema porque entiendo el laburo (de la prensa), y porque entiendo que esto es así, pero nada, agradecer el tiempo que me dan. Esta es mi casa y me sentí como invadido. Quise salir dos minutos, ahora me voy a ver a mis hijos. Por lo mismo quiero estar un tiempo con mis hijos solo, no quería que me siguieran y ojalá entiendan mi punto”, cerró.