Sí, hay memes: allanamiento de la PDI a Carabineros y falsificación de pruebas desata la creatividad de cibernautas

El filósofo italiano Umberto Eco escribió la novela "En el nombre de la rosa", que luego se convirtió en una película. Trataba cómo en la época media, había religiosos cristianos que no se reían pues consideraban que la carcajada era propia de los tontos. No obstante, tras una interesante trama, se descubre que esta visión está errada, todo pues se intentaba prohibir un libro no cristiano: "La poética" de Aristóteles. Al final, y sin hacer spoiler, entienden que reírse es sano.

Seguramente hay "tontos graves" que ahora dirán "para eso estudiaron cinco años" o si acaso acá en Publimetro nos ganamos el título en una rifa, sobre todo al juntar memes sobre un tema tan grave como la falsificación de pruebas de parte de Carabineros para detener a ocho comuneros mapuches. Es un tema grave, sí, pero también los memes tienen una visión crítica de la sociedad. Además nosotros, al igual que el filósofo italiano, creemos que es sano reírse.

Por eso, cuando se supo que la PDI está allanando dependencias de Carabineros para encontrar pruebas de la eventual falsificación escribimos de inmediato el artículo que puedes ver aquí. Asimismo, si quieres saber más qué pasó con el caso desde el principio, busca información en este enlace.

Pero si ya estás informado y quieres reírte un rato, aquí están los memes. El primero es chistoso y se lo recomendamos. Eso.

Video del allanamiento de la PDI a Carabineros… pic.twitter.com/TS1dOQzJ8z — Pablo Salvador (@AgusMaxNava) January 26, 2018

– Soy de la PDI, traigo una orden de allanamiento.

– Soy de Carabineros de Chile y defenderé con mi vida la honra de mi institución.

– Córrete que estorbai, paco inútil pic.twitter.com/yKI5uRB79G — Garzamax (@galassoedgardo) January 26, 2018