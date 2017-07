Un conciso Benjamín Vidal sólo se limita a decir que sí le gustaría fichar por la UC

Poniendo cautela por sobre todo, Benjamín Vidal sólo se limitó a decir que sí le gustaría fichar por Universidad Católica, pero que aún no puede referirse de lleno a su inminente futuro en la Franja, pues aún es jugador de Palestino. Tras la dura derrota 5-2 de los árabes ante Flamengo en San Carlos de Apoquindo por la Copa Sudamericana, el zaguero formado en O’Higgins se mostró muy escueto al conversar con los medios sobre su casi seguro arribo a la UC.

Consultado por si le gustaría fichar por los cruzados, Vidal se remitió a decir: “sí, pero estoy en Palestino. No me gustaría comprometerme con alguna respuesta de más, siendo que aún soy jugador de Palestino“.

En el mismo tema, el central de 26 años, que surgió desde O’Higgins y pasó por Universidad de Chile, sostuvo que “sé lo que se habla, pero todavía no hablo con mi representante, puede que mañana me junte con él, pero no es nada seguro“.

Su traspaso a la Franja está prácticamente cerrado, de hecho en la previa del duelo ante el Mengao, el DT del Tino Germán Cavalieri, dijo que el enfrentamiento ante los brasileños podía ser el último del Benja en el conjunto de La Cisterna. Ante la pregunta por dichas declaraciones, el ex U volvió a eludir su inminente fichaje en la precordillera. “No escuché al profe decir eso, no podría referirme a esas palabras. No quiero comprometerme con alguna respuesta de más”, expuso.

Desde el camarín árabe, el delantero Roberto Gutiérrez comentó la situación de su compañero. “No sé mucho, pero si se llega a ir que le vaya de la mejor manera. Benja es un jugadorazo y por algo hay varios equipos interesados en él“, comentó.

Cabe recordar que Vidal llegará a la UC para reemplazar a Guillermo Maripán, quien viajaría este jueves a España para sellar su traspaso al Deportivo Alavés de España, club que con el que firmaría un contrato por las próximas cuatro temporadas.