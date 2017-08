Johnny Herrera defendió polémicos arbitrajes: "Uno los tiene que apoyar, son una arista de la familia del fútbol"

El arquero y capitán de Universidad de Chile, Johnny Herrera, se refirió a los polémicos arbitrajes de la primera fecha del torneo de Transición 2017, defendiendo el actuar que tuvieron los jueces, a pesar de ser criticados por los controversiales fallos que dictaminaron en el estreno del campeonato.

“Es algo normal, uno los tiene que apoyar no más porque es un arista del fútbol, de una familia y cuando uno está mal tiene que estar con ellos, pero así y todo creo que esta vez fueron justificadas (las críticas). No están pasando por un buen momento pero hay que apoyarlos“, señaló Herrera en conferencia de prensa desde el Centro Deportivo Azul.

“El inicio del campeonato fue bien positivo (para nosotros). Enfrentamos a un rival con mucha dinámica, en una cancha muy mala, inestable, donde me caí tres veces, en un partido difícil, pero nos quedamos con tres puntos en un campeonato corto así que conforme con lo hecho“, añadió sobre el comienzo del Transición 2017 con victoria sobre Curicó Unido, por 1-0.

Por otra parte, el guardameta de los azules se refirió al interés desde Boca Juniors por llevarse al defensa Gonzalo Jara. A pesar de manifestar que no conoce detalles de esa negociación, Herrera recordó que muchos han recibido ofertas, pero que sus intenciones han sido quedarse en el plantel.

“Es normal, por el tipo de actuaciones que hizo Gonzalo (Jara), (Jean) Beausejour en su momento, lo que ha pasado con Lorenzo (Reyes), y la cantidad de jugadores que le han hecho ofertas es pocas veces vista. Orgulloso de ser compañeros y que la mayoría no se haya querido ir, y es por el trato. Esto es una familia, desde la presidencia hasta que el limpia la cancha y feliz de sembrar algo tanto lindo y ojalá hacerlo durar muchos años”, señaló el portero.

“No tengo la postura de Gonzalo. No sé si está lo formal. A mí me llegó algo hace dos semanas (desde Argentina) y no me quise ir por la estabilidad que tengo y lo de Gonzalo no sé si es algo concreto pero si es así, él y su familia verá. Pondrá en la balanza lo que le costó rendir en el club, lo que le costó salir campeón en la U. Por el momento sería difícil, pero si se quiere ir a un equipo importante como Boca (es su decisión), pero la U también es importante así que tendrá que ver”, agregó.

Además, recordó que “en 2011 cometimos el error de dejar ir a jugadores clave y después, en la Copa Libertadores, llegamos a semifinales. Ahora no puede pasar. Hay que ir por más. Por eso estoy hinchando a David (Pizarro) todos los días para que no se retire. Apelo a que siga jugando y a que Gonzalo se quede. Espero que el plantel se mantenga para poder afrontar la Libertadores y competir ante cualquiera”.

Y confesó que: “Tuve una oferta por el doble de lo que gano acá, pero nada me da más estabilidad que estar en la U“.

18 años de su debut

Por último, el capitán azul recordó su debut hace 18 años con el club universitario en 1999, a quien prometió seguir dándole títulos en lo que quede su carrera como profesional.

“Hartos años, aunque me acuerdo en el debut que se puso a pelear Ricardo Rojas, el oficial es el que vale, pero estar 18 años en el club y mantenerse de la forma en la que estoy me llena de orgullo y feliz de pertenecer a esta institución tan bella, me queda mucho por darle a la U y feliz“, apuntó Herrera.

“Quiero seguir ganando campeonatos, es lo que queda, más allá de lo que uno deja en la cancha, pienso que lo que queda es la cantidad de campeonatos y títulos ganados. Pocas veces hemos podido tener un plantel tan competitivo, donde ha llegado gente importante, que están vigentes, en ligas mucho competitivas y que han optado para venir acá“, cerró.