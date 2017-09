Justo Villar y sus días fuera de Colo Colo:

Por Diego Espinoza y Javier Ríos, El Gráfico Chile

El arquero paraguayo Justo Villar regresó al Estadio Monumental después de su polémica salida de Colo Colo en junio de este año. A pesar de no jugar en la victoria 3-0 de su equipo sobre la selección chilena el pasado jueves, el ex guardameta del Cacique tuvo un buen recibimiento por parte de los hinchas nacionales, a quienes les agradeció su incondicionalidad.

Por otra parte, el futbolista de 40 años comentó las cosas que le quedaron pendiente tras no ser considerado por Blanco y Negro para una nueva temporada, pero que no tiene resentimientos por la polémica forma en que salió del club.

"Me retiro con una sonrisa de acá, o sea hace un tiempo igual, pero hay que dar vuelta la página y mirar positivamente. ¿Si quedó algo pendiente? Si, me hubiese gustado despedirme dentro de la cancha con la gente, por el cariño que le tengo a la gente, y el cariño que ellos me tienen, cosas que no es fácil lograr y muchos me lo demuestran", señaló Villar tras el partido en Macul.

Así se retiraba Villar en su último día en el Monumental, como jugador de Colo Colo / Photosport

"Heridas abiertas no me quedan, esto es fútbol y los sentimientos a nivel dirigencial no existen porque el fútbol dejó de ser fútbol para llegar a ser negocio en muchos sentidos. A nivel de gente sí, y eso queda del hincha", añadió.

Por último, el ex portero colocolino comentó la dulce jornada que disfrutó en Santiago tras el triunfo de la Albirroja frente a la selección chilena, luego de neutralizar el potencial ofensivo del equipo de Juan Antonio Pizzi.

"Noche fabulosa para nosotros, objetivamente nadie pensaba que se iba a dar un resultado así. El buen momento de Chile no se reflejó en cancha por el buen juego de Paraguay. Me encantó el rendimiento nuestro, con Chile teníamos que jugar así para cortar las líneas ofensivas", cerró.