Heidi González recordó su histórico gol en La Paz y aconsejó a Pizzi:

Pedro González es voz más que autorizada para hablar de goleadores, ya que es el segundo máximo artillero histórico de los torneos nacionales con 213 conquistas, sólo por detrás de los 215 tantos que logró Francisco Chamaco Valdés. En este contexto, el Heidi eligió a su favorito para ser el centrodelantero de la selección chilena en Bolivia, en conversación con El Gráfico Chile.

"Creo que Esteban Paredes se puede complicar más por el tema de la altura y la edad. Yo seguiría insistiendo con Nicolás Castillo, a pesar de que no tuvo un buen partido ante Paraguay porque no fue bien habilitado y le quedaron muy pocos espacios. Ahora con Bolivia jugaría más libre y con espacios", señaló el ex Deportes Valdivia pensando en que Juan Antonio Pizzi utilice un 9″ opción que hoy parece estar relegada.

El dos veces goleador del torneo nacional con Universidad de Chile (1998 y 2000) analizó el duelo por Clasificatorias rumbo a Rusia 2018 ante los altiplánicos (martes 5 de septiembre a las 17.00 horas) y aseguró que"va a ser un partido complicado, no por el rival, sino por la altura. A pesar de que Chile esté acostumbrado y haya sacado buenos resultados, creo que es un tema y los bolivianos le sacan mucho provecho".

También abordó la falta de gol que aqueja a los bicampeones de América desde la Copa Confederaciones:"Es preocupante por el tema de los puntos y la necesidad de ganar los partidos. No se tiene mucha claridad dentro del área, cosa a la que nos tenía acostumbrados esta selección y que se ha perdido un poco. Esperemos retomarla en Bolivia, se puede dar por el tema de los espacios que pueden quedar ya que Bolivia no saldrá a buscar y Chile puede recuperar esa capacidad goleadora", comentó.

El ex ariete no tuvo un gran paso vistiendo la Roja, sólo anotó cinco goles en 28 partidos disputados desde 1993 hasta 2000, pero recuerda con especial cariño el tanto que marcó en La Paz en 1997 rumbo a Francia 1998, con un bonito tiro libre que dejó sin opción a Carlos Trucco.

"Anteriormente había tenido uno muy similar, un poquito más cerca, pero Trucco la tiró al córner. Después se la cambié y la pasé por arriba de la barrera, con la pelota muy rápida por la altura no tuvo nada que hacer. Fue un punto importante, hace tiempo no se ganaban puntos allá, se pudo dar y lo aprovechamos para clasificar al Mundial finalmente", rememoró.

Luego de ese tanto, el ex Cobreloa celebró con un baile, al menos, cuestionable desde lo estético, cosa que el ex delantero admitió. "Fue algo espontáneo, de alegría y no fue muy bonito el baile pero cuando uno hace un gol tan importante con la Selección como ése no sabe bien cómo celebrar", reconoció.

Palabras para Acosta

Otra arista que tocó el rompe redes fue la enfermedad que aqueja a Nelson Acosta y que lo alejó de la dirección técnica. Ambos coincidieron en la selección en la década del 90', por lo que González tiene una clara opinión del ex estratega: "Un técnico que trabajaba todos los partidos y que estudiaba mucho al rival. Para el jugador era importante en el tema motivacional. Tuvo una gran trayectoria en los clubes y en la selección también, clasificando al Mundial, así que fue un técnico bastante exitoso", advirtió.

Para finalizar, envió las mejores vibras al ex jugador para que supere este complejo momento: "Es una enfermedad difícil de llevar para la familia, complicada para todos. Es una pena porque siempre lo vimos como un hombre fuerte y que esté pasando por eso es penoso, le mando mucha fuerza a él y a su familia", cerró.