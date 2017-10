Sin Pinilla ni Jara: la U cuidará a sus figuras en la semifinal de Copa Chile con Antofagasta

Universidad de Chile cumplió su último entrenamiento de cara al duelo de ida por las semifinales de la Copa Chile, en el enfrentará a Deportes Antofagasta desde las 21:00 horas del miércoles en el Estadio Nacional.

Allí, no estuvo el lesionado Mauricio Pinilla, que aún no supera sus molestias físicas y seguramente no estará en el partido de mañana ante los Pumas. Otro que tampoco será de la partida es Gonzalo Jara, quien estará disponible sólo en la próxima semana y podría llegar al duelo de revancha.

En tanto, el volante Gustavo Lorenzetti sigue en tratamiento de una molestia en la rodilla, por lo que estará otras dos semanas más fuera de acción. La buena noticia la dio Isaac Díaz, quien se recuperó y está disponible para el partido en Ñuñoa.

Allí, Ángel Guillermo Hoyos deberá definir quienes serán los delanteros, aunque Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra y Jonathan Zacaría asoman como favoritos, tal como ocurrió el pasado sábado en el norte, en la victoria 2-0 por el Transición con doblete del Conejo.

Publimetro Chile Sensible baja en la U: Jara quedó descartado para la semifinal de Copa Chile El defensa central se resintió de una lesión anterior y quedó al margen del partido de este miércoles ante Antofagasta, por la ida de esta fase del torneo.

Isaac Díaz listo

Tras el entrenamiento, el propio Díaz se refirió al momento de los azules, que aún piensan en un histórico doblete, el que no consiguen hace 17 años en el fútbol chileno.

"Desde que llegué en esta segunda etapa, sabía que era difícil tener un puesto. El Seba (Ubilla) entró y se nota su presencia. Es difícil ganarse un puesto. Al momento en que tú te relajas aparecen niños como el Nico (Guerra). No te puedes relajar, en cada entrenamiento hay que complicar al profe", dijo en conferencia de prensa.

Y sobre el joven Guerra, expresó que "jugadores como Mauro (Pinilla), David (Pizarro), uno que va tomando experiencia, los va ayudando para que no se les suban los humos a la cabeza, empiezan a pensar en otras cosas. El Nico es un niño diferente, es humilde, eso hace que uno lo vaya queriendo".

Finalmente, de la lucha por el título, el ariete señaló que "nosotros no estamos preocupados de Colo Colo. Hay equipos que están arriba de nosotros y esperar a que los demás se caigan. Nosotros tenemos que ganar, no podemos regalar ni un punto ya que nos tocó contra ellos y dejamos pasar esa chance".