Nico Córdova calma los ánimos: "No voy a pedir que le peguen patadas a David Pizarro"

A cuatro fechas del término del Torneo de Transición cada punto puede definir la parte alta así como la lucha por el descenso. Por eso el partido entre Santiago Wanderers y la Universidad de Chile asoma como de vida o muerte para ambos, con el condimento agregado del regreso de uno de los ídolos caturros a Playa Ancha, David Pizarro.

Desde la dirigencia caturra lo trataron de traidor por su salida en julio de 2016, por lo que el volante tendrá toda la presión al encabezar al equipo azul que está a tres puntos del líder, Unión Española, en la lucha por el título.

Aunque más allá de las expresiones violentas, el entrenador Nicolás Córdova puso paños fríos ante tanta expectación y señaló que no habrá un trato especial: "No puedo opinar de algo que no tengo conocimiento, no conozco a las personas que hablaron de David. Me preocupo de David Pizarro como un gran jugador más de la U. No vamos a preparar nada. No voy a pedir que le peguen patadas. No me puedo focalizar en algo y olvidar lo que hemos preparado", dijo en la conferencia de prensa previa.

El equipo de la quinta región mostró una mejoría en su juego, con goleada por 3-0 sobre O'Higgins incluida, por lo que el adiestrador confía en ser consistente y poder zafar del último lugar de la tabla del descenso que comparte con Palestino: "El ganar te acerca más, pero esto finaliza en cuatro semanas y tenemos que obtener puntos. Tenemos un calendario difícil, pero si el equipo juega con la valentía que lo ha hecho la última semana se puede lograr el objetivo. Lo que más me deja tranquilo es el compromiso de los jugadores", reveló.

El duelo con la U del sábado a las 12:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa" será a muerte para Córdova que cree que su equipo no puede fallar en ningún detalle para imponerse: "Debemos hacer un partido perfecto para lograr un triunfo ante la U. Vamos a preparar un partido muy difícil para ellos. Sabemos que tienen un juego colectivo que debemos contrarrestar", aclaró.

Para finalizar, hizo eco de la preocupación del Sifup por el posible cambio de formato en el campeonato chileno este 2018: "Acá hay que ver un tema de raíz, si queremos progresar o hacer las cosas por populismo que es cambiar el torneo cada tres años. No puede ser que todos los años no sepamos cuando empieza el campeonato, en qué fecha hacer la pretemporada. Debemos establecer torneos y no cambiarlos, independiente del cambio de dirigentes", cerró.