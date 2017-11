Giovagnoli reconoce sondeo desde Bolivia, pero avisa: "La prioridad la tiene Temuco"

La buena campaña de Dalcio Giovagnoli en Deportes Temuco, donde suma siete partidos invicto en este Torneo de Transición, ha despertado interés en otras latitudes.

Como en el Jorge Wilstermann de Bolivia, que se quedó sin entrenador luego de que el peruano Roberto Mosquera alineara más extranjeros de los permitidos en el encuentro del domingo ante el Bolívar.

Para conocer su situación, el equipo altiplánico se contactó durante la noche del lunes con el actual adiestrador del Indio Pije, quien ya dirigió al cuartofinalista de la presente Copa Libertadores, donde ataja el chileno Raúl “Araña” Olivares, en dos etapas, 1998 y 2002-2003. También entrenó en esas tierras al Guabirá (1997), al Oriente Petrolero (1999 y 2001), a la selección local (2003) y al Real Potosí (2011).

“Tenemos contrato vigente hasta fin de año”, aclaró el DT campeón con Cobresal, contactado por El Gráfico Chile. “La prioridad la tiene Temuco”, complementó el trasandino.

Consultado sobre si su continuidad en el club sureño tiene que ver con una posible clasificación a una copa internacional, el argentino no quiso dar mayores luces. “No, aún no analizamos nada”, avisó.