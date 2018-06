Un camarín destrozado y millones de dólares como un gran problema: ¿Fin de la era Sampaoli en Argentina?

Aunque la victoria 2-0 de Nigeria sobre Islandia fue celebraba como un logro propio en Argentina, el ambiente en la Albiceleste sigue nebuloso. Si bien el triunfo africano en Volgogrado le proporciona claras chances al equipo trasandino de avanzar a los octavos de final de Rusia 2018, en el entorno de la bisubcampeona de América ya está instalado el debate sobre la continuidad de Jorge Sampaoli.

El casildense firmó un contrato hasta 2022 con la AFA, pero tras la categórica derrota 3-0 ante Croacia en Nizhni Nóvgorod su permanencia ha sido puesta más que en entredicho. La prensa argentina, siempre muy afilada en tiempos de derrotas, ha dedicado duras palabras al DT que consiguiera el histórico título de la Copa América 2015 con Chile. Y más allá de la opinión, en algunos medios se habló de un presunto "motín" de los jugadores en su contra.

Publimetro Chile Con goleada incluida: el último Argentina-Nigeria fue un papelón histórico de la Albiceleste de Sampaoli El equipo del ex DT de la Roja enfrentó a las Águilas en un amistoso preparatorio para Rusia 2018, donde los africanos ganaron por goleada.

De eso hizo eco el controvertido Ricardo Caruso Lombardi, técnico que en su calidad de comentarista en el canal TyC lanzó el siguiente comentario: "A estos jugadores no les importa nada. Se cagan en la plata. Quieren echar al técnico y poner a Burruchaga (mánager de la selección argentina) como hicieron los españoles con Hierro".

Pero en el mismo TyC el periodista Martín Arévalo, quien hace la cobertura en terreno del día a día de la Albiceleste, desmintió aquel motín para sacar a Sampaoli antes del tercer partido por el Mundial, ante Nigeria en San Petersburgo, aunque dejó en claro que el adiós del ex DT de la U después del Mundial es factible. "Burruchaga ya está enterado de lo que se comenta en Buenos Aires, no hay nada que ver con esta versión".

"Por otra parte Sampaoli firmó un contrato de cinco años que sabemos que no va a cumplir, pero el que decida echar a Sampaoli tiene que poner 20 millones de dólares. Para mí Sampaoli termina el Mundial y se va de la Argentina, pero el próximo martes (ante Nigeria) el técnico de la Argentina será Jorge Sampaoli, salvo que el mismo en algún momento diga 'me voy', pero no está en sus planes irse".

"Nada de Sampa 2022"

Tras despedir a Edgardo Bauza en abril de 2017, Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA, apostó todas sus cartas por Jorge Sampaoli y gracias a dicha convicción del máximo dirigente del fútbol argentino, el casildense arregló un vínculo hasta el Mundial de Qatar 2022. Pero con lo sucedido en Rusia, se ve imposible que el otrora entrenador de O'Higgins pueda cumplir su contrato.

Según Clarín, a esta altura hay un claro divorcio entre Tapia y Sampa. "A Lionel Messi y a Jorge Sampaoli, a la Selección, todo a disposición le puso la AFA. Por eso también la goleada contra Croacia cayó como un misil en los dirigentes de Viamonte 1366, que se encuentran hundidos en el más profundo desencanto, en especial con el entrenador. Pero no lo echarán antes de Nigeria", postuló el mencionado medio.

Publimetro Chile Sampaoli es protagonista de los mayores papelones de Argentina en la última década La Albiceleste cayó 3-0 frente a Croacia y suma un total de 18 goles recibidos desde que asumió el ex entrenador de la selección chilena.

"Al presidente Claudio Tapia esa idea nunca se le cruzó por la cabeza. El martes, Sampaoli dirigirá. Ahí se verá si Argentina sigue en carrera o no. Después, una vez finalizado este espinoso camino mundialista, todo parece indicar que habrá un cambio de rumbo. Nada de Sampa 2022", agregó.

Por ahora, el campeón de la Sudamericana 2011 con la U debe levantar un camarín destrozado. "No vuelan las trompadas ni una rebelión se planta delante de Sampaoli para exigirle que se corra ahora mismo. Qué va. Aunque los zócalos de los canales de televisión argentinos incendien las pantallas y levanten la temperatura del invierno, el verano que empieza a ser desde ahora mismo en Rusia refleja una pintura diferente a la declamada. No porque reine la camaradería ni el buen humor, claro: es que a esta hora no hay fuerzas ni para pelearse", describió La Nación.

"Miradas vidriosas y silencio, lejos de esas peleas que a la distancia imaginaba Diego Simeone en ese mensaje de audio que se viralizó enseguida. Lo que el Cholo suponía es parte constitutiva del fútbol: hay veces que la solución a los problemas aparece recién cuando hay un estallido. Pero no es aquí ni es ahora que estos jugadores, dominados por una generación signada por escenarios así, están dispuestos a una pelea", añadió.