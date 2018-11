Presidente de River avisa a Boca por solicitud para ser campeón por secretaría: "Estarían faltando a su palabra"

Una vez sentenciada la suerte del duelo entre River Plate y Boca Juniors, luego que la Conmebol decidiera postergar la final de la Copa Libertadores 2018, el presidente del conjunto millonario, Rodolfo D’Onofrio, expresó su dolor por todo lo sucedido.

"Esto es una pena, tengo una sensación de dolor, como el de todos los hinchas de River y Boca. Esto era una fiesta, pero por quince personas, por un error de seguridad, se llegó a esto", manifestó el timonel de River en conferencia de prensa en el estadio Monumental.

Respecto a la solicitud que Boca envió a la Conmebol exigiendo los puntos, D’Onofrio admitió estar "sorprendido" y aseguró que de todas formas "no me ha llegado nada a River para hablar sobre la solicitud de puntos que hizo Boca. Cualquier cosa que estén agregando sería faltar a la palabra, sería algo no válido ni lógico”.

"Si fue así (pidieron los puntos), sorpresa, una gran sorpresa porque ayer hubo un acuerdo para que Boca no jugara en desventaja porque lo tenía que jugar, se los decía el presidente de la FIFA. Y River, generosamente, dijo no la queremos jugar así", agregó.

Sobre la decisión de suspender el partido, el mandamás de los Millonarios contó que "el presidente de la FIFA le dijo delante mío a Angelici que el partido se jugaba a las 19:15. Yo le dije al oído que tenía mi solidaridad a Angelici, que volvió a la reunión y contó la situación de los jugadores. River no quería tener ninguna ventaja".

Por último, D’Onofrio fue contundente y mandó un mensaje sin doble lectura: "No tengo la menor duda de que el partido tiene que jugarse en River y con gente".