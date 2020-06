Actor que interpreta a Sergio Jadue dice que logró una personificación “bastante cercana a la realidad”

Este viernes 5 de junio será el estreno de la esperada serie del streaming Amazon Prime Video “El Presidente”, que a través de la historia de Sergio Jadue cuenta el escándalo de los sobornos mundiales en el fútbol bautizado “FifaGate”.

Y en el noticiero de Canal 13 entrevistaron al actor que encarna al expresidente de la ANFP, el colombiano Andrés Parra, famoso por haber dado vida al narcotraficante Pablo Escobar en “El Patrón del Mal” y a Hugo Chávez en “El Comandante”.

“Logramos un Sergio Jadue bastante cercano a la realidad. Ese era el objetivo, y también el riesgo que yo corría. Traté de hacer lo mejor posible… Todo ha sido una locura, una total irresponsabilidad de mi parte, pero lo hemos ido resolviendo , afortunadamente. Fue un proceso muy bonito, de mucho trabajo, estudio, lectura y observación”, señaló a T13 Andrés Parra, quien reconoció que dedicó largas horas a observar videos de Sergio Jadue y a aprender chilenismos.

Para ello, el artista colombiano tomó clases con asesores que le ayudaron a lograr el tono de voz y la manera de hablar del expresidente de la ANFP, quien se encuentra en Miami esperando sentencia por el escándalo tras colaborar con la investigación del FBI.

"Hacer este personaje me obligó a echar mano a todos los recursos para su creación. Estuve muchas horas frente al computador oyendo a chilenos, y también con trabajo en Chile. Tengo un cuaderno lleno de chilenismos… Uno se lleva los elogios, o las críticas, pero detrás hay un tremendo equipo maravilloso y comprometido, del que estoy muy agradecido por su generosidad", añadió Andrés Parra, quien dijo con ironía y con risas que la frase que mejor refleja al ex presidente del fútbol chileno es: "Yo tengo mis manos limpias, no sé ustedes".

El actor precisó que "Chile fue el primer país que abrió sus puertas a mi carrera internacional, ha sido muy generoso conmigo, y me gusta que el tráiler haya sido tan bien recibido. Sé que los chilenos son los verdaderos jueces de este trabajo, que es muy didáctico sobre la corrupción en el negocio del fútbol. También da risa por el cinismo de toda la situación. Y para mí Sergio Jadue es un personaje tragicómico, con problemas de autoestima que se convierte en un poderoso y luego sufre una gran caída. Pasa por todos los estados".