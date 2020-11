¿Y la Roja? Sebastián Soto anotó un doblete en su debut por Estados Unidos

La falta de delanteros es algo que preocupa a Reinaldo Rueda y por lo mismo había puesto sus ojos de Sebastián Soto, delantero nacido en Estados Unidos, pero de padre chileno y madre mexicana, por lo que podría optar a cualquiera de las tres selecciones. Y al parecer ya tomó su decisión.

Hace un tiempo había reconocido tener "mucho contacto con Rueda, es una gran persona. Francamente, todavía estoy en un 50/50", pero que ya estaba cerca de tomar una decisión, todo dependía de quien lo citara a una nómina. Y los norteamericanos se adelantaron, pero también lo hicieron jugar y Soto respondió con dos goles.

El entrenador Gregg Berhalter lo convocó para los amistosos ante Panamá y Gales, haciéndolo debutar en el primer encuentro ante los centroamericanos. El ariete que juega en el Telstar de la segunda división de Países Bajos ingresó a los 77 minutos, cuando su equipo ya ganaba 3-1.

Pero la entrada del atacante fue fundamental para sellar una goleada, gracias a su gran poder ofensivo y el juego aéreo. A los 83' recibió un centro de Richard Ledezma desde el sector derecho y dentro del área chica convirtió el 4-2 parcial.

Luego, en el primer minuto de descuento, repitió la fórmula: centro de Ledezma y cabezazo de Soto, para sellar un contundente 6-2. Sus goles no solo ayudaron a la victoria, sino que también ilusionan para el futuro, mientras que lo alejan de la Roja.

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 16, 2020