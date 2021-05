Fuenzalida y sus complicaciones con el covid: “Estoy sin olfato ni gusto y con molestias en la guata”

José Pedro Fuenzalida, quien se encuentra cumpliendo cuarentena en Montevideo tras dar positivo por covid-19 en la previa del duelo entre Universidad Católica y Nacional por Copa Libertadores, comentó las complicaciones que ha tenido que enfrentar como consecuencia del coronavirus.

“Más allá de que hay otros síntomas, que estoy sin olfato ni gusto y con molestias en la guata, estoy bien en general. La sensación de comer es rara, pero trato de buscarles el sabor a los alimentos en mi cabeza, trato de acordarme, pero aún no lo logro. De a poco, imagino, irá a volver el gusto. Y bueno, trato de pedir cosas con textura que me llamen más la atención”, contó el “Chpa” en entrevista con Las Últimas Noticias.

Respecto al proceso de retorno a Chile, el capitán de la UC explicó que “están viendo cómo será la vuelta. Me voy a hacer el PCR para ver si puedo regresar este viernes o la próxima semana para cumplir las cuarentenas que se requieren”.

“Ya estoy sin remedio hace dos o tres días y los síntomas son lo que queda, lo residual, pero vamos a ver. Los doctores del club y médicos de acá lo están viendo”, agregó.

Fuenzalida: “No tengo temor”

Por otro lado, a José Pedro Fuenzalida se le preguntó por la miocarditis que sufrió su compañero en la Roja Paulo Díaz, como consecuencia del positivo por covid. “Es uno de los síntomas que está dando este virus, al corazón y que aplaza un poco la vuelta a la actividad, pero no tengo temor. Luego me haré un chequeo. Estoy atento a las cosas que me pasan, pero también confío mucho en escuchar al cuerpo”, sostuvo.

“Lo de Paulo es una lástima, ya nos pasó una vez con Edson (Puch) que en su momento no podía volver. Es fome eso, sobre todo porque uno siempre quiere jugar, uno se va sintiendo cada vez mejor pero los exámenes dicen que hay que esperar un tiempo más, hay que tener cuidado”, complementó.